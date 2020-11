«Nous avons des nouvelles, vous savez que si vous dites et dites, qui va produire, s’il y aura des changements dans le programme Hoy, si c’est déjà octobre, si c’est pour janvier. Bon, on a la nouvelle de qui va produire le programme pour une année de plus: on reste tous », a déclaré la célèbre animatrice très heureuse lors de sa participation ce vendredi.

Magda Rodriguez (Instagram / magdaproducer)

«Nous sommes très heureux car sans aucun doute cela devient une famille. C’est donc très beau, les changements sont toujours forts, ils sont douloureux pour les équipes et sans aucun doute très mérités », a-t-il ajouté Legarreta pour fêter ça Magda Rodriguez et toute son équipe restera en charge de la matinée réussie.

Selon Andrea, l’émission qu’il dirige depuis plusieurs années est restée dans le goût de son public, la société a donc décidé de prolonger le contrat de Televisa.

Raul Araiza Il a souligné que cette mesure enfreint la règle des trois ans, une période que les producteurs à la tête de Hoy avaient toujours duré.

«Et dans ces moments difficiles où nous ne nous sommes pas arrêtés et nous étions ici, nous ne nous sommes pas arrêtés un seul jour et nous y sommes allés. C’est un grand prix », a ajouté l’acteur également.

