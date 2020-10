Aujourd’hui encore une fois le monde de la musique est habillé de deuil et c’est que Tony Lewis, chanteur et bassiste du groupe The Outfield, est décédé à 62 ans.

Le magazine “Rolling Stone” a été parmi les premiers à donner l’information et a indiqué que jusqu’à présent les causes de sa mort n’ont pas été révélées par sa famille ou ses amis.

Cependant, dans le récit officiel du chanteur de tubes comme «Your Love», l’annonce a été téléchargée où ils expliquent que la mort du musicien et leader de l’un des groupes les plus importants dans les années 80-90 était inattendue.

«C’est avec beaucoup de tristesse et de regret d’annoncer que Tony Lewis est décédé subitement. C’était une belle âme qui a touché tant de vies avec son amour, son esprit et sa musique. Il aimait beaucoup ses fans et appréciait chaque opportunité qu’il avait quand il les rencontrait tous. Veuillez respecter l’intimité de la famille pendant cette période difficile.

Dès son plus jeune âge, Lewis a montré un amour pour la musique et c’est quand il était au lycée qu’il a rejoint Alan Jackam pour former son premier groupe, mais c’est en 1984 que les deux ont créé The Outfield.

Avec les talents de John Spinks (guitariste) et Simon Dawson (batteur), ils sont devenus célèbres après avoir enregistré leur premier album “Play Deep” en 1985, avec des chansons qui sont finalement devenues des hymnes de la jeunesse comme “Your Love”. »Et« Tout l’amour ».

Trois cela, le groupe a enregistré 8 autres albums, mais n’a jamais pu atteindre le succès de leur premier album et ce n’est qu’en 2011 qu’ils ont enregistré «Replay» le dernier morceau de The Outfield.

Par: El Universal