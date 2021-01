UNE

La décision sur la question de savoir si le Royaume-Uni exigera un test Covid négatif pour les voyageurs entrant dans le pays sera rendue publique dans les prochains jours, a déclaré mardi Michael Gove.

Il a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Nous ferons des annonces plus tard dans la journée et dans les jours à venir sur la manière dont nous nous assurerons que nos ports et aéroports sont sûrs.

«Il est déjà vrai qu’il existe des restrictions importantes sur les personnes qui entrent dans ce pays et, bien sûr, nous insistons sur le fait que personne ne devrait voyager à l’étranger.

«Mais je ne veux pas préjuger des conseils spécifiques qui vont être donnés.»

“Nous voulons nous assurer qu’ils sont aussi sûrs que possible, c’est pourquoi nous examinons quelles pourraient être les restrictions appropriées”, a déclaré M. Gove.

“Vous apprécierez que certains voyages doivent être effectués pour des raisons commerciales vitales, pour nous assurer que nous avons des médicaments dans nos hôpitaux, de la nourriture sur nos étagères, etc., donc ce n’est pas aussi simple qu’une couverture. restriction.

«C’est s’assurer que nous avons l’approche la plus sûre possible et cela implique de revoir le fonctionnement de nos ports et aéroports.»

Moins de 1,9 million de voyageurs ont embarqué sur les vols de Ryanair en décembre, car l’impact de Covid-19 sur les compagnies aériennes s’est poursuivi pendant la période de Noël.

Ryanair a déclaré que son nombre de passagers avait chuté de 83% le mois dernier, par rapport à l’année précédente, ce qui représente un autre coup dur pour l’industrie aérienne.

Certains commentateurs ont critiqué la gestion par le gouvernement de la pandémie qui a vu de fortes restrictions nationales mais peu de contrôles sur les voyageurs entrant dans le pays.

M. Khan a exigé des régimes de mise en quarantaine et de test plus stricts, déclarant: «D’autres pays qui ont été touchés n’ont pas autorisé les gens à entrer à moins qu’ils ne soient correctement mis en quarantaine pendant une période de temps et qu’il y ait des tests appropriés.

«Si vous comparez et comparez ce qui se passe dans nos aéroports par rapport aux aéroports de Séoul, par exemple, il y a une grande différence.

«Je suis donc vraiment frustré, en tant que maire d’une ville avec un certain nombre d’aéroports qui nous servent – Heathrow, Gatwick, Stansted, City, plus l’Eurostar – de la facilité avec laquelle les gens peuvent entrer dans notre ville, potentiellement avec de nouveaux souches du virus.

«Et c’est ce que nous avons demandé au gouvernement de s’assurer qu’il empêche le virus d’arriver par d’autres moyens, et c’est pourquoi il est vraiment important pour eux de maîtriser les voyages internationaux en relation avec ce virus.»

Il a ajouté: «Je demande des contrôles beaucoup plus stricts vis-à-vis de ceux qui arrivent dans notre pays, notamment beaucoup plus de tests au point d’arrivée et une mise en quarantaine appropriée avant qu’ils ne quittent l’aéroport, d’abord pour les tests et avant de pouvoir partir. leurs maisons.”

Toutes les écoles et collèges d’Angleterre seront fermés jusqu’à la fin du semestre de février, à l’exception des enfants des travailleurs clés et des personnes vulnérables. Cependant, les établissements de la petite enfance tels que les crèches, les services alternatifs et les écoles spéciales resteront ouverts.

Les gens seront tenus de rester à la maison, sauf dans des circonstances particulières, notamment pour les courses, les soins, les soins médicaux, l’exercice et la fuite de la violence.

Le premier ministre a également déclaré que tout le monde devrait travailler à domicile, à moins que ce ne soit impossible, par exemple les travailleurs de la construction ou les travailleurs clés.