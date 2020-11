ré

eclan Rice a qualifié la critique de son ami proche Mason Mount de “très sévère” et a déclaré que chaque manager de Premier League choisirait le milieu de terrain de Chelsea s’il en avait l’occasion.

Mount est devenu un bouc émissaire pour de nombreux fans anglais qui veulent désespérément voir Jack Grealish donner une chance au manager Gareth Southgate, malgré que les deux joueurs assument des rôles différents pour les Three Lions.

L’homme de Chelsea a été un pilier pour Frank Lampard au niveau du club cette saison malgré tous leurs investissements estivaux, alors qu’il a également joué dans les cinq derniers matchs en Angleterre.

“Nous n’en parlons pas”, a déclaré le milieu de terrain de West Ham Rice, interrogé sur son ami d’enfance Mount, avec qui il s’est entraîné à Chelsea avant de partir à 14 ans. “Je pense que c’est très dur, j’en témoigne ici quand je viens à je me suis entraîné avec lui et je me suis entraîné avec lui depuis que je suis enfant, donc je connais sa mentalité et à quel point il est travailleur et motivé.

“Il n’est pas surprenant que Gareth le choisisse et que Frank le choisisse, si vous donniez à chaque manager de Premier League la chance de le choisir, ils le choisiraient aussi parce que si vous voyez jour après jour ce qu’il donne à l’équipe et comme un individu, il est un talent de premier ordre.Je pense que la critique est très dure.

“Si vous regardez Jack et Mase, il y aura toujours des comparaisons, mais ils jouent à différentes parties du terrain. Mason maintenant à Chelsea joue en tant que huit attaquant et Jack joue à gauche, je Je pense que vous pourriez voir l’autre soir, ils peuvent tous les deux jouer dans la même équipe à coup sûr.

“Ce sont tous les deux d’excellents joueurs que nous devrions valoriser, pour la nation et pour moi en tant que personne qui peut jouer avec ces joueurs, nous avons de la chance de pouvoir jouer avec un tel talent.”