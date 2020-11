K

eeping Declan Rice a été considéré comme l’un des plus grands succès du mercato d’été de West Ham.

En vérité, leur détermination n’a jamais été testée après qu’une offre de Chelsea ne s’est pas concrétisée malgré le fort intérêt de Frank Lampard.

Mais West Ham a toujours dit clairement qu’ils n’avaient aucun intérêt à vendre du riz et cette saison, le joueur de 21 ans a porté son jeu à un nouveau niveau.

Mais il ne l’a pas fait seul.

Le positionnement et la protection de Rice ont toujours été exemplaires, mais son travail est égalé par Tomas Soucek à ses côtés.

Le milieu de terrain tchèque, qui a rendu son prêt du Slavia Prague permanent au cours de l’été, a parcouru plus de terrain que tout autre joueur des Hammers dans tous les matchs sauf un cette saison, lorsque Pablo Fornals l’a dépassé de 0,2 kilomètre.

A juste titre, Aaron Cresswell, Angelo Ogbonna et Michail Antonio ont mérité beaucoup de mérite lors de la bonne course de West Ham, qui les a portés à la huitième place et à seulement quatre points du top quatre. Mais Rice et Soucek au milieu du parc sont le cœur battant de l’équipe.

Leur travail acharné et leur talent – en particulier dans le cas de Rice – de toujours être au bon endroit au bon moment pour étouffer toute tentative de contre-attaque sont inestimables pour ceux qui les entourent. Cela donne à West Ham une plate-forme qui permet non seulement aux attaquants de prospérer, mais donne également à Vladimir Coufal et Arthur Masuaku la confiance nécessaire pour voler vers l’avant et causer des problèmes, en sachant que leur dos est couvert.

Le partenariat de milieu de terrain de Rice avec Tomas Soucek s’est avéré inestimable pour les Hammers

“J’ai joué au milieu de terrain au cours des trois dernières saisons et je pense que beaucoup de gens se laissent emporter par ce qu’ils veulent que je fasse”, a déclaré Rice avant le match de Sheffield United.

«Mon rôle est celui de milieu de terrain et il n’y a pas vraiment de flair là-dedans. Je suis discipliné, je m’assure d’être toujours disponible pour l’équipe, je suis toujours en position, je reçois mes passes rapidement, j’intercepte et je tacle. Je pense que beaucoup de gens veulent voir des choses comme des stepovers et j’ai ça dans le casier, mais ce n’est pas mon rôle.

Ce n’est peut-être pas la responsabilité de Rice de jouer un rôle dans l’avenir, mais ni lui ni Soucek ne sont timides lorsque l’occasion se présente. Les deux auraient pu marquer à Bramall Lane, Soucek tirant à bout portant et Rice se dirigeant contre la barre transversale depuis un coin.

Rice, qui est revenu à West Ham tout juste après avoir marqué son premier but contre l’Angleterre contre l’Islande, a nommé Patrick Vieira, Claude Makelele et Yaya Toure comme milieux de terrain qu’il veut imiter avec des courses de fond, tandis que Moyes veut voir plus de buts de son match. . L’objectif étrange serait bien, mais le travail que lui et Soucek font semaine après semaine est plus précieux que tout.

West Ham s’est hissé au huitième rang de la Premier League après des victoires consécutives contre Fulham et Sheffield United

Rice va de mieux en mieux pour le club et le pays, et aux côtés de Soucek, il forme l’un des doubles actes de milieu de terrain les plus efficaces de la Premier League.

“C’est un joueur tellement amélioré”, a déclaré Moyes à propos de Rice.

«Le rôle, la responsabilité qu’il assume sur le terrain à cause de son jeune âge, ses qualités de leadership vont se renforcer. Il a appris de Harry Kane, Mark Noble – je pense vraiment qu’il fait un excellent travail en tant que joueur et nous construisons l’espoir qu’il sera un capitaine exceptionnel.

«Ma plus grande préoccupation – et je sais qu’il est jeune – serait que je ne veux pas que nous comptions trop sur lui. Mais il faudrait dire que Tomas Soucek fait également un excellent travail.

«Parfois, étant britannique, nous regardons les joueurs qui se débrouillent bien ici, mais Tomas Soucek a fait un travail brillant à ses côtés.

Avec la réouverture de la fenêtre de transfert en janvier, West Ham pourrait repousser plus d’intérêt pour Rice dans les mois à venir. Mais il n’y a aucune chance qu’ils laissent passer leur joyau de la couronne à la mi-saison et, pour l’instant, Moyes peut regarder avec plaisir ce que lui et son partenaire de milieu de terrain font pour aider les Hammers à atteindre un autre niveau.