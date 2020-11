Le milieu de terrain des Hammers a été nommé capitaine par le manager David Moyes lorsque Mark Noble n’est pas nommé dans l’équipe – comme cela a été le cas pendant la majorité de cette saison.

Prenant un rôle de plus en plus important pour le club et le pays, Rice dit qu’il prend la responsabilité car elle vient d’avoir ouvert la voie au niveau des jeunes également.

Rice a déclaré: “J’ai été assez privilégié, si je repense à mon temps à West Ham dans l’académie, dans le [Under] 16 ans, 18 ans, 21 ans, j’étais le capitaine dans ces tranches d’âge. C’est juste quelque chose qui, en tant qu’enfant, a toujours été l’un de mes rêves, être capitaine d’un côté.

“Venir avec Nobes en tant que capitaine et moi étant en quelque sorte le joueur montant de l’équipe, le manager, Moyes, m’a donné le brassard cette saison quand Nobes ne joue pas, et je le prends dans ma foulée.

Ouvrir la voie | Declan Rice offre quelques mots d’encouragement au débutant anglais Jude Bellingham

“Je suis vraiment chanceux d’avoir quelqu’un comme Noble pour m’aider en cours de route. Je n’ai évidemment que 21 ans et je suis capitaine des grands matchs comme Liverpool, Man City, tant que cela peut continuer.”

Devenir un habitué de l’Angleterre a exposé Rice à un nouveau niveau de joueurs à apprendre, en plus de suivre les traces de Noble dans l’est de Londres.

Le milieu de terrain forme un lien et un partenariat avec le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, au cœur de l’équipe de Southgate, tout en prenant le temps d’absorber les conseils du skipper des Three Lions Harry Kane alors qu’il regarde prendre le brassard pour lui-même un jour.

“Vous sentez sa présence tout le temps”, a déclaré Rice. “L’autre soir, il n’était pas impliqué contre l’Irlande, mais il était dans le vestiaire avant, il prépare tout le monde pour le match, en parlant aux gars – en jouant individuellement.

«Vrai leader» | Declan Rice apprend du capitaine Harry Kane pendant les pauses internationales

“Pour un jeune comme moi qui aspire à devenir, espérons-le, un futur capitaine, à le regarder et à ce qu’il fait, à la façon dont il tourne et parle aux joueurs, et à la façon dont il est sur le terrain, il n’est peut-être pas le plus bruyant. – mais la façon dont il prend le ballon sous pression et la façon dont il fait peur aux défenses, c’est pour moi un vrai leader. “

