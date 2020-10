Apple vient d’annoncer sa gamme d’iPhone 12 et, dans le cadre des annonces d’aujourd’hui, la société a introduit une quantité vertigineuse de technologies d’appareils photo dispersées parmi les nouveaux iPhones. Si vous venez d’un iPhone qui possède actuellement une seule caméra, ou même une paire, vous pouvez trouver des mises à niveau sérieuses ici.

Mais d’abord, établissons la ligne de base.

L’appareil photo de l’iPhone SE.

Un appareil photo: iPhone SE (2020) et iPhone XR

L’iPhone SE a fait tourner les têtes plus tôt cette année à un prix de 399 $, et l’iPhone XR coûte maintenant 499 $. Les deux ont un seul appareil photo «large» de 12 mégapixels f / 1,8, bien qu’ils ne soient pas tout à fait identiques – le XR a un capteur plus grand, tandis que l’iPhone SE semble être un plus petit similaire à l’iPhone 8 de 2017. ou téléobjectifs, ni techniques sophistiquées de Deep Fusion; vos prises de vue en mode portrait sont également limitées à ce que les algorithmes d’apprentissage automatique d’Apple peuvent deviner sur la profondeur, car il n’y a pas de deuxième appareil photo à vérifier.

Pourtant, chacun offre un objectif à six éléments avec stabilisation optique de l’image, enregistrement vidéo 4K60 et un mode portrait de base.

Deux caméras: iPhone 12 et iPhone 12 mini

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont livrés avec deux appareils photo chacun, mais peut-être plus important encore, cet appareil photo principal unique a changé. Bien qu’il offre toujours 12 mégapixels comme les téléphones précédents, l’objectif comporte désormais 7 éléments et une ouverture f / 1.6 plus grande qui permet à 27% de lumière en plus d’atteindre ce capteur par rapport à la génération précédente – ce qui devrait signifier des images plus lumineuses, moins bruyantes et / ou floues. en basse lumière, et légèrement moins de profondeur de champ.

Vous obtenez également:

Un deuxième appareil photo ultra-large de 12 mégapixels f / 2,4 avec un champ de vision de 120 degrés, un objectif à 5 éléments et une distance focale équivalente à 13 mm, ce qui ressemble au même ultra-large que celui que nous avons dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro d’Apple. Le système de photographie informatique Deep Fusion, qui peut maintenant être utilisé sur l’un ou l’autre appareil photo (au lieu du seul appareil photo principal) et qui, selon Apple, fonctionne plus rapidement sur le mode iPhone 12 Night, que vous ne trouverez pas sur l’iPhone SE, peut être utilisé sur les deux les caméras TrueDepth ultra-larges et frontales ici, ce qui signifie que vous pourrez prendre des photos en mode nuit, quel que soit l’appareil photo iPhone 12 que vous utilisez. (L’iPhone 11 ne prenait pas en charge le mode nuit avec l’ultra-large.) Un nouveau système de time-lapse en mode nuit avec le système Smart HDR 3 d’Apple, qui ajustera automatiquement des éléments tels que la balance des blancs et le contraste des photos pour les rendre plus naturels, selon la société La possibilité de filmer des vidéos HDR avec Dolby Vision à 30 ips

Trois caméras + LIDAR: iPhone 12 Pro

Comme l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 12 Pro ajoute un troisième appareil photo téléobjectif à l’ensemble, et pour autant que nous puissions le dire, c’est le même téléobjectif f / 2.0, 52 mm que l’année dernière, sauf que vous pouvez maintenant l’utiliser pour prendre Deep Fusion Photos. Mais peut-être plus intéressant encore, l’iPhone 12 Pro dispose également d’un capteur LIDAR, ce qui pourrait avoir un grand avantage dans des situations de faible éclairage – Apple affirme que le capteur LIDAR peut faire une mise au point automatique jusqu’à 6 fois plus rapide en basse lumière et vous permettre de prendre des photos de portrait en mode nuit .

Vous obtenez également:

Les mêmes caméras principales et ultra-larges que celles de l’iPhone 12, et les mêmes nouveaux modes Zoom optique 2x et zoom numérique 10x, grâce à ce téléobjectif HDR équivalent à 52 mm avec Dolby Vision, comme l’iPhone 12, mais jusqu’à 60 ips à la place d’être plafonné à 30

iPhone 12 Pro Max

L’appareil photo principal de l’iPhone 12 Pro Max semble être une mise à niveau notable par rapport à l’appareil photo principal des autres modèles d’iPhone 12 – et cet appareil photo était déjà une amélioration par rapport à la gamme SE et iPhone 11. L’appareil photo à grande ouverture de 12 mégapixels f / 1,6 du 12 Pro Max dispose d’un capteur 47% plus grand, ce qui, selon Apple, se traduit par une amélioration de 87% des photos en basse lumière. La caméra principale dispose également d’une stabilisation d’image optique par décalage du capteur, ce qui signifie que le capteur de la caméra se déplace à l’intérieur de la caméra pour compenser tout mouvement. Cela, en théorie, devrait permettre des photos et des vidéos plus stables.

Voici ce que vous obtenez d’autre:

Un zoom optique 2,5x plus long par rapport à l’iPhone 12 Pro, grâce à un objectif à distance focale plus longue équivalente à 65 mm, mais avec une ouverture f / 2,2 plus lente Le même appareil photo ultra-large que l’iPhone 12 et 12 Pro Le même capteur LIDAR trouvé sur le Zoom numérique 12x pour iPhone 12 Pro – plus élevé que l’iPhone 12 Pro Toutes les mêmes fonctionnalités logicielles que l’iPhone 12 Pro, y compris Dolby Vision HDR à 60 ips

Les deux modèles d’iPhone 12 Pro bénéficieront également d’une fonctionnalité logicielle supplémentaire à un moment donné plus tard cette année: la prise en charge du format ProRAW d’Apple, qui combine la photographie informatique d’Apple avec RAW. Jusqu’à ce que cela soit disponible, cependant, il est difficile de savoir exactement comment cela pourrait améliorer vos photos ou quel contrôle cela vous donnera lors de leur édition.