Les décorations de Noël ont une place spéciale dans nos cœurs, mais cela ne veut pas dire accrocher toutes les décorations que nous avons dans la maison.

L’idéal est de mettre en valeur la décoration que vous avez déjà et ainsi d’adapter Noël à votre style. Vous verrez maintenant comment, avec quelques détails, vous remplirez votre maison de toute la joie des vacances.

Les couleurs traditionnelles de Noël, rouge, vert, argent et or, ne se démoderont jamais, mais essayez de nouvelles couleurs, votre famille et vos invités l’adoreront sûrement.

Pour réaliser une décoration avec beaucoup de personnalité, une astuce facile est de choisir une palette de couleurs réduite qui se marie bien avec votre style et de l’appliquer sur tous vos ornements, mais avec modération, 3 couleurs maximum.

Les ornements en papier sont à la mode, très peu coûteux et polyvalents, il existe des milliers de formes parmi lesquelles choisir et c’est un projet de bricolage amusant.

L’une des dernières tendances est de remplacer les arbres de Noël typiques par des branches sèches décorées, de les mettre dans des vases, des bocaux ou de les suspendre. Il est idéal pour ceux qui n’ont pas l’espace pour mettre un arbre ou des animaux très méchants.

Lorsque vous découvrez que les lumières de Noël ne servent pas uniquement à décorer le sapin, les possibilités deviennent infinies. Rappelez-vous que les plus élégants sont le blanc chaud, ou à défaut, les lumières d’une seule couleur.

Si vous souhaitez obtenir un effet plus naturel et confortable, vous pouvez décorer avec des branches fraîches de baies ou de fleurs, des branches de pin ou d’eucalyptus, faire des couronnes vertes, et bien sûr, n’oubliez pas les pommes de pin typiques.

En parlant de naturel, regardez à quel point les ornements de plantes vivantes sont mignons! Comme ce bonsaï de pin en kokedama ou ces jolis pots sphériques de plantes succulentes à combiner avec vos pompons de Noël.

Les textiles sont toujours un allié pour transformer tous les environnements, choisir des couleurs unies, des imprimés simples ou faire vos propres ornements avec du tissu ou de la laine.

Les emporte-pièces de Noël peuvent être transformés en belles décorations suspendues.

Un autre très beau projet est de changer les pompons classiques pour certains portraits de Noël avec des photos de vos proches ou d’assembler cet arbre de Noël à partir de photos, pour accompagner cet air nostalgique des vacances.

Les étoiles, dans toutes leurs formes et tailles, sont une icône qui ne peut manquer. Peu de choses nous donnent cet air de fête si facilement.

Et enfin, pensez à accompagner toute décoration de votre choix avec des bougies.

Laissez-vous inspirer par ces bonnes idées – simples, modernes et juste ce qu’il faut d’esprit de Noël.