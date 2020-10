Les manchettes paniquées causées par l’existence de “frelons meurtriers” géants ont peut-être disparu un peu au milieu de la pandémie de coronavirus, mais cela a pris fin. Le premier nid signalé de frelons géants asiatiques a été découvert à Washington, le même État où les frelons eux-mêmes ont été trouvés pour la première fois dans le pays.

Selon CNN, les frelons ont été découverts pour la première fois il y a près d’un an dans l’État de Washington et ont sonné l’alarme auprès de nombreux experts. Le frelon est considéré comme une espèce envahissante, s’attaquant aux abeilles mellifères et autres insectes déjà vulnérables, tuant une ruche entière en quelques heures.

Je les ai. Aspiré plusieurs #AsianGiantHornets dans une cavité d’arbre près de Blaine ce matin. De plus amples détails seront fournis lors d’une conférence de presse lundi. Personnel non disponible pour des entretiens avant cette date. pic.twitter.com/31kgAUuJd0 – WA St Dept of Agr (@WSDAgov) 24 octobre 2020

Le propriétaire du lieu où le nid a été découvert a autorisé le département de l’Agriculture de l’État de Washington à détruire le nid et à retirer l’arbre là où il a été découvert. Les frelons géants typiques nichent dans le sol, mais les arbres morts offrent également une maison confortable pour les créatures terrifiantes.

La WSDA a installé des pièges dans tout l’État pour traquer les frelons et a découvert des dizaines d’abeilles entrant et sortant du nid découvert dans la ville de Blaine. Les photos des experts traitant les abeilles ressemblent presque à un film de science-fiction, avec des pièges de haute technologie, des balises radio et des entomologistes dans des combinaisons spatiales futuristes.

Les photos de cette opération visant à éradiquer les frelons meurtriers dans l’État de Washington sont quelque chose. https://t.co/KzMta0Zqaq pic.twitter.com/fqll4gaBJP – Kim Zetter (@KimZetter) 24 octobre 2020

L’horreur que ces insectes ont engendrée est ridicule à certains égards, rappelant les abeilles africanisées qui devaient envahir les États-Unis au début des années 1990. Pour aider à dissuader les gens de paniquer à propos des gros frelons, la WSDA a publié une vidéo montrant l’un des «frelons assassins» géants d’Asie en train de prendre de la confiture de fraises après son marquage jeudi.

Allez, c’est mignon! Un #AsianGiantHornet a dégusté de la confiture de fraises après avoir été tagué hier. pic.twitter.com/1nQCL3oX1w – WA St Dept of Agr (@WSDAgov) 23 octobre 2020

La principale menace des «frelons meurtriers» ne sont pas les êtres humains. Ils tuent des gens mais selon le Daily Mail, les “frelons assassins” tuent plus d’une douzaine de personnes par an à travers l’Asie. Aux États-Unis, les abeilles, les frelons et les guêpes tuent en moyenne 62 personnes. La principale victime des frelons sont les abeilles, qui sont déjà menacées et en voie de disparition. Les abeilles mellifères sont un outil important pour les agriculteurs des États-Unis, qui maintiennent les cultures stables et les aident à grandir.