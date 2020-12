Découvrez 6 produits de maquillage SHEIN que vous devriez acheter! | Instagram

Vous avez sûrement déjà entendu parler de l’entreprise SHEIN, qui a réussi en peu de temps à séduire les acheteurs dans plus de 220 pays, et maintenant il le fait avec sa ligne de maquillage SheglamDécouvrez six des produits de la marque les plus appréciés.

C’est peut-être quelque chose de déjà normal chez les internautes de faire des achats en ligne, l’un des magasins qui est constamment devenu une tendance, notamment dans les vidéos où certains youtubeurs partagent leur Haul, cela se passe aussi avec le maquillage.

Il existe une large gamme de maquillage que vous pouvez consommer sur la page, mais dans certaines vidéos Youtube, les critiques des produits sont partagées, il pourrait donc être d’une grande aide pour décider quoi acheter et même si vous êtes un homme pour vous donner une idée de ce que vous pourriez donnez à votre petite amie, partenaire ou membre de la famille qui aime le maquillage.

Ce 28 décembre, une vidéo a été partagée sur la chaîne YouTube de Karla Burelo où elle partage son opinion et son propre top 6 de ce qu’elle a le plus aimé sur les produits de SHEIN avec elle en dehors de Sheglam, sa vidéo s’intitule: “Mes coups de coeur du maquillage Sheglam / SHEIN”, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Salut! Dans la vidéo d’aujourd’hui, je vous montre mes 6 produits préférés de SheGlam, la marque de maquillage de Shein. Hug! “, Description de sa vidéo.

Vous vous souviendrez sûrement que la chanteuse, femme d’affaires et aussi youtuber Kimberly Loaiza était l’image de certains produits SHEIN qu’elle a elle-même essayés et partagés dans une vidéo sur son propre Instagram, certains d’entre eux sont dans cette revue, donc c’est sûr que vous aimez voir ce qui vous est proposé.

1

Glitter de gélatine

Le premier produit qu’elle a décidé de partager au début ne figurait pas sur la liste, mais la youtubeuse l’a tellement aimé qu’elle a décidé de le partager, cette même Kimberly Loaiza l’utilise dans l’une de ses vidéos.

Le nom du produit est:

SHEGLAM STAY WILD gélatine scintillante – PEACOK,

Il a un coût de 84,00 $, celui qui apparaît dans la vidéo est la couleur verte, de cette version il y a quatre tons, totalement crémeux, doux et durable selon votre opinion.

2

Rouge à lèvres liquide

Le prochain produit qui a été partagé était deux rouges à lèvres de la même ligne de Stay Wild, le nom des rouges à lèvres mats qui le fascinaient en raison de la formule et de la consistance qui ne semblent rien:

Rouge à lèvres liquide SHEGLAM STAY WILD – NAKED (teinte neutre) Rouge à lèvres liquide SHEGLAM STAY WILD – KILLER (rouge métallique)

Les deux ont un coût de 96,00 $ chacun.

3

Ombres liquides

Quelque chose qui a attiré beaucoup d’attention dans le monde de la mode est l’adaptation des ombres à un style liquide et crémeux en plus de la poudre, Karla Burelo utilise le trio d’ombres liquides de 96,00 $

SHEGLAM Shimmering Liquid Eyeshadow Trio – In the Name of Love 4

Rougir

Un autre produit que Burelo recommande vivement est le blush:

SHEGLAM Lasting Gradient Blush 02 Seduction

Au coût de 96,00 $, la douceur de la formule au toucher de la poudre et sa pigmentation ont plu au jeune youtuber qui testait et expliquait constamment la sensation de toucher le blush lors de son utilisation, apparemment il existe dans trois teintes différentes.

5

Palette de contours

Il était inévitable qu’à l’intérieur du plateau, il n’y avait pas de palette de contours, malgré son utilisation constante, il semble donc qu’elle ne s’use pas, peut-être qu’au début j’avais peu d’attentes quant à l’utilisation des produits, mais en les rencontrant, le youtubeur était ravi.

Disque cosmétique à six couleurs SHEGLAM STEREO FACE – 502 NUDE, son coût est de 144,00 $ 6

Palette de nuances

Il était plus que clair qu’une palette d’ombres serait incluse dans cette liste, d’autant plus qu’il a avoué qu’elle était devenue son nouveau favori en raison de la pigmentation et de la couverture qu’il devait appliquer, ce produit final a un coût de 288,00 $.

Palette de couleurs tout-en-un SHEGLAM STAY WILD

N’oubliez pas que vous pouvez trouver des réductions lors de l’achat de produits, parfois le maquillage est également à prix réduit, c’est à ce moment que vous devriez en profiter.