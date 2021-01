La star de la NFL Tom Brady et sa femme, la top-modèle Gisele Bündchen, avaient acheté ce luxueux appartement de quartier Tribeca pour 25,5 millions de dollars en 2018.

Maintenant que Tom Brady joue avec les Buccaneers de Tampa Bay, la paire a consolidé plusieurs propriétés, dont celle-ci à New York.

Alors, quand l’ont-ils vendu? Rien de plus et rien de moins que la somme exorbitante de 37 millions de dollars! Un bénéfice incroyable de plus de 10 millions de dollars en seulement deux ans.

Ce qui est impressionnant, c’est que, selon des sources proches, ce fut une vente assez rapide. L’acheteur était un homme d’affaires de l’état du Connecticut.

L’appartement est situé au 12ème étage, mesure 455 m² et dispose de 5 chambres et 5,5 salles de bains. Il bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la mer.

Il dispose également d’une grande terrasse de 176 m².

En arrivant dans le bâtiment, il y a une grande cour pavée, où le voiturier reçoit la voiture du locataire devant le hall.

La propriété est pleine d’immenses fenêtres autour de tous les espaces, ce qui lui donne une grande lumière pendant la journée.

L’impressionnante cuisine présente des finitions élégantes avec des armoires en marbre, en pierre et en bois, ainsi que des appareils à la pointe de la technologie.

Les autres espaces comprennent diverses salles, à la fois familiales et visiteurs, un bureau, un bar et une salle de billard.

L’immeuble offre de splendides équipements pour ses locataires, comme une salle de sport, une piscine de 25 mètres de long et un spa.

Cependant, le fait que ce bijou ait été éliminé ne signifie pas que Tom et Gisele disent au revoir à New York. Le couple a une autre unité plus petite dans ce bâtiment.

À leur arrivée aux Buccaneers de Tampa Bay, le couple a acheté une propriété pour 17 millions de dollars, qui sera leur nouvelle maison dans la communauté exclusive d’Indian Creek Island à Miami.

Là, ils seront voisins du mannequin Karlie Kloss et de son mari Joshua Kushner, ainsi que de Jared Kushner et Ivanka Trump.

Ivanka Trump et son mari ont acheté leur propriété sur l’île à Julio Iglesias pour 32 millions de dollars, et maintenant qu’ils sont sur le point de quitter Washington DC, ils prévoient de faire de Miami leur nouvelle maison, au lieu de retourner à New York.

Indian Creek, surnommé le «Bunker des milliardaires», est une île de 300 acres de Miami dans la baie de Biscayne. Il y a environ 30 maisons qui entourent l’un des terrains de golf les plus exclusifs de Floride.

Alors que la construction de leur nouveau manoir à Indian Creek est en cours d’achèvement, Gisele et Tom se retrouvent à louer le manoir de Derek Jeter à Miami, qui est sur le marché pour 29 millions de dollars.

À 43 ans, Tom Brady reste l’un des meilleurs joueurs de la NFL, menant les Buccaneers en séries éliminatoires avec un bilan de 11 victoires et 5 défaites en saison régulière.