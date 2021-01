Kendall Jenner découvre son torse et laisse peu de place à l’imagination | Réforme

Le modèle Kendall Jenner Il a une nouvelle fois surpris ses millions de fans en posant pour une campagne pour la célèbre marque Calvin Klein où il a couvert ses charmes avant avec une veste en jean laissant très peu à l’imagination.

Oui, le mannequin Kendall Jenner était l’un des protagonistes d’une campagne Calvin Klein où plusieurs personnes célèbres faisaient partie de la campagne de la marque; Kendall en fait partie et au sein de ce casting se trouvent le mannequin Bella Hadid, le rappeur Asap Rocky et l’actrice Indya Moore.

Et bien que cette campagne ait eu lieu il y a un peu plus d’un an, elle continue de faire forte impression, car elle montre la beauté naturelle de chacun des modèles.

C’était une campagne dans laquelle les protagonistes choisis essayaient de dire leur vérité à Calvin Klein, un vêtement bien réel.

Kendall dit textuellement: «Les gens pensent tout savoir sur moi, mais ils ne savent que ce que j’enseigne. Je dis ma vérité en disant ma vérité dans mes calvins ».

La campagne, qu’ils ont surnommée “JE PARLE MA VÉRITÉ EN #MYCALVINS”, dévoile les récits personnels de chaque membre de la distribution dans une série de vidéos du célèbre réalisateur Jonas Lindstroem et des photos prises par le célèbre photographe Mario Sorrenti. , qui les accompagnent.

Comme prévu le beau modèle Kendall Jenner Il a partagé l’une des photos qu’ils ont prises de lui sur son compte Instagram officiel, dans lequel on peut la voir porter une veste en jean tout en laissant très peu à l’imagination, car son torse est découvert et en bas elle portait son Calvin.

Cette photo a été partagée en mai 2019 et continue d’accumuler les réactions des utilisateurs du réseau social, elle compte donc jusqu’à présent plus de 4 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui Ils n’arrêtent pas de la flatter.

Cliquez ici pour la photographie enflammée de Kendall Jenner.

Avec cette campagne, Clavin Klein voulait avant tout montrer le monde de ces célébrités sans filtres ni peurs et chacune a donné sa vision du monde et le résultat a été une combinaison de vérités qui varient entre l’insolent et le coquin et le brut et l’émotionnel.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, chaque personnage était le protagoniste d’une vidéo et bien qu’ils soient tous vraiment inspirants, celui du rappeur Chika Oranika était extrêmement épique.

Dans ce document, elle se décrit comme une enfant et s’ouvre complètement: “Elle est à peine une enfant et elle déambule déjà dans les rues, mais elle est courageuse. C’est comme une bouffée d’air frais.”

Et est-ce que depuis Calvin Klein est née en tant que marque il y a plus de 50 ans, l’un de ses principaux objectifs a été de provoquer, défier et défier le statu quo, l’ordinaire, la normale.

Il a toujours créé des campagnes publicitaires mémorables, avec un message qui nous invite à créer une conversation sur des questions sociales qui nous concernent tous.

D’un autre côté, en grandissant dans le cercle Kardashian-Jenner, les caméras et les gros titres sont une routine, et pour Kendall Jenner, c’est ainsi que la célébrité est arrivée tôt dans sa vie.

En utilisant la plate-forme que le fait d’être une célébrité de la télévision lui a donné, Kendall a pris des directions différentes de celles de certains membres de sa famille pour créer un nom très pertinent dans le monde de la mode.

Et la vérité est que le jeune mannequin n’a pas besoin d’être présenté, puisque le clan est considéré comme l’une des familles les plus pertinentes du divertissement, Kendall Jenner et sa famille ont couvert tous les aspects du domaine de la télévision, de la mode, des affaires. et même le monde de la beauté; réussir à créer une présence qui ne se perdra guère dans le temps.

Cela peut vous intéresser: c’était les vacances millionnaires de Kendall Jenner