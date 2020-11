Découvrez la liste des premières que Netflix vous propose en décembre | Réforme

La plateforme Netflix Il ne fait aucun doute qu’il a voulu sauvegarder certains des titres les plus attendus pour le dernier mois de l’année, l’un des plus attendus par beaucoup de gens, alors que de grandes festivités arrivent, les posadas, Noël et bien sûr le Nouvel An.

Nous sommes à quelques semaines de la fin de 2020, une année que nous n’oublierons probablement jamais et Netflix a déjà été en avance sur le jeu avec premières qu’il a prévu pour décembre.

La principale nouveauté du service sera la première de “Selena: La série”, exclusive à la plate-forme et qui cherchera à égaler l’incroyable succès de “Luis Miguel: La série”.

Cette nouvelle série racontera la vie du chanteur du même nom qui a fait et continue de faire sensation au Mexique et en Amérique latine.

Cette production mettra en vedette la musique de la star tex-mex, puisqu’elle a l’approbation de sa famille et aussi, les amoureux de David Fincher pourront enfin voir “Mank”, le pari le plus important de Netflix à la saison des récompenses et qui arrivera dans la première semaine de décembre.

Et si cela ne suffisait pas, les fans de Marvel verront le nouvel anime “X-Men” et “Wolverine”; et si Halloween ne vous a pas laissé fatigué des sorcières, vous pourrez profiter de la quatrième partie de “Le monde caché de Sabrina”.

Alors que pour les fans de tout, Ryan Murphy fera également la première de la nouvelle comédie musicale du réalisateur acclamée, appelée “The Dance”, qui présente un casting de stars.

Ce prochain mois de l’année promet de ne pas être aussi dévastateur que l’ensemble de 2020 et à l’approche du douzième mois, ceux qui sont encore confinés et attentifs aux lancements de Netflix seront très heureux de savoir qu’en décembre, la plateforme réserve bien des surprises qui Ils nous garderont, non seulement dans l’esprit de Noël, mais bien divertis d’ici jusqu’à la nouvelle année.

1

SÉRIES

4 décembre

Selena

Big Mouth – Saison 4

11 décembre

Le désordre que vous laissez

14 décembre

Petites jolies choses

15 décembre

Exploseur de chanson – Volume 2

25 décembre

Bridgerton

29 décembre

Légendes de demain – Saison 4

31 décembre

Le monde caché de Sabrina

Vikings

2

FILMS

1er décembre

Le souhait de Noël d’Angela

4 décembre

Mank

11 décembre

La danse

16 décembre

Changer de rôle

18 déc.

Fond noir de Ma Rainey

25 décembre

Ciel de minuit

Plus

Testament de grand-mère

Fais attention à ce que tu souhaites

Mauvaise boisson

Ni toi ni moi

Trop mauvais

Ana et Bruno

Justice League

Gratte-ciel: sauvetage dans les hauteurs

300: La naissance d’un empire

3

DOCUMENTAIRE ET SPÉCIAL

9 décembre

Anitta: d’Honorius au monde

9 décembre

Scalpel aces

Plus

Donner de la voix: Concours de monologues de Broadway

Le Yorkshire Ripper

4

ENFANTS ET FAMILLE

8 décembre

Supermontsruos: les aides du Père Noël

9 décembre

Ashley García: Génie amoureux: Noël

26 décembre

Fast & Furious: Espions au volant: Sahara

Plus

La légende de Korra

Tom et Jerry: le film

Le bus magique repart: quelle heure est-il ici?

Tut Tut Cory Cars: Saison 3

5

ANIME

16 décembre

Marvel Anime: X-Men

Marvel Anime: Wolverine

30 décembre

Transformers: War for Cybertron – Trilogy: The Siege – 100% – Saison 2