Bien que l’ancienne star de High School Musical ait acheté la maison il y a à peine un an et demi pour 4,1 millions de dollars, il cherche maintenant à la vendre pour un assez bon bénéfice de près de 1,7 million de dollars.

Il ne fait aucun doute qu’investir à Los Feliz, un quartier rempli de stars hollywoodiennes, est une entreprise très rentable.

Avec près de 400 m² de construction sur un terrain de plus de 5200 m², la belle villa de style méditerranéen dispose de 4 chambres et 2,5 salles de bain, ainsi qu’une maison d’amis avec 1 chambre et 1,5 salle de bain et un studio d’enregistrement.

La maison avait même été entièrement restaurée avant que Tisdale ne l’achète.

Les rénovations notables incluent ses planchers recouverts de chêne européen, ses plafonds voûtés et certains de ses murs présentent un lavage intensif à la chaux qui donne à la surface un aspect de suède.

En entrant, impossible d’ignorer l’élégant papier peint qui tapisse les murs du lobby, qui mène au salon avec cheminée.

Et qu’en est-il de votre salle à manger principale peinte dans un ton gris verdâtre, éclairée par une énorme sphère suspendue au plafond?

Sa cuisine haut de gamme est joliment décorée de carreaux blancs, semblables à ceux du métro de New York, ainsi que de bois au sol et au plafond.

A côté se trouve sa petite salle à manger informelle, décorée d’une lampe suspendue et d’une cheminée surélevée pour animer l’atmosphère des nuits fraîches.

À l’étage, les chambres offrent une vue imprenable sur le centre-ville de LA et la chambre principale dispose d’une grande terrasse couverte par un auvent à rayures.

Les salles de bains sont une fusion de rétro et de moderne, avec des sols en marbre contrastant avec des sections de mur carrelées noires.

Cerise sur le gâteau, il y a une grande terrasse idéale pour les grands rassemblements et une grande piscine entourée de feuillage tropical pour offrir l’intimité des maisons voisines.

En montant des escaliers vers le côté de la piscine, vous trouverez le garage indépendant et la maison d’hôtes sur deux niveaux, qui abrite le studio d’enregistrement entièrement équipé.

La chanteuse de 35 ans, surtout connue pour son rôle dans «High School Musical», attend son premier enfant avec son mari, l’auteur-compositeur Christopher French.

Ashley Tisdale n’est pas une recrue de l’immobilier. Il a déjà vendu une maison à Studio City en 2016 et une autre qu’il a vendue en 2019 à Hollywood Hills, il n’aura donc sûrement aucun problème à transformer celle-ci à Los Feliz.