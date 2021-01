Découvrez la nouvelle collection SHEIN haut de gamme Vous voulez tout! | Pixabay

La célèbre boutique en ligne SHEIN Il a décidé d’aller encore plus loin il y a quelques mois, grâce à sa collection haut de gamme, qui promet d’avoir des produits de bien meilleure qualité, alors lisez la suite pour tout savoir.

SHEIN a commencé à étendre son offre et présente désormais dans 220 pays, le site Web de mode à bas prix de Chine en juin dernier la ligne Shein Premium, avec l’intention de augmenter votre portée.

Une proposition de près de 175 pièces conçue comme une collection de “essentiels” aux couleurs unies et aux coupes soignées qui augmenteront de plus en plus.

Sans aucun doute, la plateforme, née en 2008, est adepte des petits prix, donc les articles de sa collection principale ont un coût moyen de 5 à 25 euros.

Alors que pour cette nouvelle gamme, les prix vont de 20 à 50 euros, cependant, SHEIN revendique l’utilisation de “matériaux de qualité et de coupes étudiées”.

La description de ces produits “Premium” montre que le polyester occupe une place essentielle, même si certains modèles sont en coton.

Avec une forte présence sur les réseaux sociaux, SHEIN cible particulièrement les femmes entre 16 et 35 ans, mais aussi les hommes et les enfants.

La marque suit strictement les grandes tendances mode du moment, portées par les podiums et les marques internationales.

En fait, quelque chose d’assez étonnant, c’est qu’en France, SHEIN a déjà déployé des pop up stores pour accroître leur notoriété, notamment à Paris et à Marseille.

De plus, le portail chinois SHEIN Ce pourrait être le plus grand au monde, car la société de mode rapide a gagné du terrain auprès de marques plus établies telles que Zara et H&M, devenant ainsi la plus grande entreprise de mode 100% virtuelle au monde en termes de ventes de produits. Sa propre marque.

Et est-ce que la marque propose des styles à bas prix, avec des centaines de nouveaux modèles dans son application chaque semaine et le prix d’une robe est environ la moitié de celui de Zara.

Vous pouvez économiser de l’argent, ce qui est important lors de l’achat de vêtements, car la mode change si vite », a déclaré Rebeca Rondón, une étudiante de 23 ans à Valence, en Espagne.

Il est à noter que la pandémie C0vid-19 a stimulé les ventes virtuelles des détaillants, donnant aux entreprises en ligne telles que SHEIN, Le britannique Asos et l’allemand Zalando un avantage sur Zara, propriété du groupe Inditex, et H&M, qui ont de grands magasins dans les centres-villes.

En septembre dernier, l’application SHEIN a enregistré 10,3 millions de téléchargements dans le monde depuis l’App Store et Google Play, d’après les données de Sensor Tower.

En comparaison, l’application mobile de H&M a atteint environ 2,5 millions et Zara 2 millions. À ce jour, Shein a atteint 229,4 millions de téléchargements, contre 123,5 millions pour H&M et 90,6 millions pour Zara, selon les données.

Puis, dans la semaine du 27 septembre au 3 octobre, SHEIN était l’application de shopping la plus téléchargée au monde sur les iPhones, selon la plateforme d’analyse App Annie, puisqu’elle faisait partie du top 10 aux États-Unis, au Brésil et en Australie. , Grande-Bretagne et Arabie saoudite.

Et bien que SHEIN gagne de plus en plus de followers, sa visibilité est limitée par rapport à Zara et H&M.

Il n’a pas de présence nationale en Chine, où les acheteurs en ligne préfèrent Taobao et Pinduoduo d’Alibaba pour acheter des vêtements à des prix avantageux.

