Cameron Diaz et son mari, le rocker Benji Madden, ont accueilli leur premier enfant cette année et emménagent maintenant dans un manoir dans le quartier exclusif de Beverly Hills.

Le couple a acheté cette propriété de style ferme moderne pour un montant incroyable de 14,7 millions de dollars.

La maison principale est construite sur plus d’un demi-hectare de terrain et dispose de 7 chambres et 10 salles de bains. Il dispose d’un garage couvert pour trois voitures et à l’extérieur de la maison, il y a une large allée asphaltée avec un espace pour 10 véhicules de tourisme.

Il peut être considéré comme un complexe car il dispose d’une maison de la taille d’un manoir, en plus d’une maison d’hôtes séparée.

La propriété a été conçue par ANR Signature Collection, un développeur de maisons haut de gamme qui a déjà eu des clients comme Kylie Jenner et Travis Scott, Kerry Washington, Demi Lovato et Louis Tomlinson, entre autres.

L’intérieur de la maison offre des espaces ouverts avec une décoration agréable dans des tons neutres.

Le salon a une double hauteur, un plafond voûté avec des poutres apparentes blanchies à la chaux et une grande cheminée pour créer une atmosphère chaleureuse.

La belle cuisine est l’âme de la maison, avec son immense îlot pour préparer et déguster des plats préparés avec des appareils à la fine pointe de la technologie. D’un côté, il dispose d’un coin petit-déjeuner qui a accès à un patio pour se reposer à l’extérieur.

La salle à manger formelle peut accueillir 8 personnes et dispose d’une cave à vin à température contrôlée.

La chambre principale est au deuxième niveau. Il possède son propre salon, une cheminée et une terrasse privée, tandis que sa salle de bains élégante dispose de deux lavabos et d’une douche avec des luminaires en laiton et des sols en marbre.

Naturellement, le dressing est surdimensionné avec des meubles personnalisés pour ranger vêtements et accessoires.

En plus des 7 chambres, il dispose d’une salle de cinéma entièrement équipée pour profiter des meilleurs divertissements.

Le jardin regorge d’arbres luxuriants, d’une végétation luxuriante et d’une belle pelouse qui entoure la zone pour cuisiner et manger un bon barbecue en plein air, même si sans aucun doute, le plus attrayant de tous est la piscine.

Sans aucun doute, l’actrice de 48 ans et son mari de 41 ans apprécieront beaucoup d’élever leur bébé, Raddix Madden, dans cette nouvelle maison, qui a beaucoup de sécurité et des voisins comme Adele, Jennifer Lawrence et Katy Perry.