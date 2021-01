Découvrez la série et les films Netflix qui vont disparaître! | Pixabay

C’est vrai, malheureusement, il y a un total de 80 séries et films qui vont malheureusement disparaître de la plate-forme Netflix cette semaine, donc si un titre est l’un de vos favoris, n’hésitez pas à le regarder peut-être une dernière fois.

Enfin, l’année 2020 est terminée, une année extrêmement compliquée et très hors du commun pour des millions de personnes, cependant, l’arrivée de 2021 signifie dire à Dieu de nombreux contenus au sein de Netflix.

Et comme cela se produit dans tous les services de VOD et autres contenus numériques similaires, la plate-forme de streaming de Netflix ajoute chaque mois de nouvelles séries, films et documentaires, comme les premières de janvier 2021 qui ouvriront la nouvelle année.

Cependant, au fur et à mesure qu’ils ajoutent, ils suppriment également, et c’est le contenu que nous ne verrons plus sur la plate-forme à partir de ce mois-ci, en fait certains ne sont plus là et d’autres sont sur le point d’être faits, vous avez donc encore le temps de les voir.

Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens se demandent pourquoi les séries et les films Netflix sont supprimés? Ce qui se passe, c’est que la célèbre plate-forme octroie des licences aux séries et films de studios et de fournisseurs de contenu du monde entier, et ces licences peuvent expirer si elles ne sont pas renouvelées.

Selon Netflix, «nous faisons de notre mieux pour préserver le contenu que vous souhaitez voir, mais nous acquérons des droits de licence pour les séries et les films pendant une certaine période de temps, pas indéfiniment, de sorte que certains titres ne sont plus disponibles sur Netflix».

En fait, si une série ou un film que vous aimez va cesser d’être disponible sur Netflix, cela signifie que son contrat de licence avec le fournisseur de contenu est sur le point de prendre fin. Chaque fois qu’une série ou un film est sur le point d’expirer, ils évaluent s’il faut ou non renouveler en utilisant les mêmes critères qui s’appliquent au nouveau contenu potentiel.

Depuis hier, le contenu de la plateforme n’était plus dans son catalogue, c’est le cas de Gossip Girls, The Big Bang Theory ou Le Prince de Bel-Air, ainsi que de films comme Gladiator, les suites de Matrix. , la version la plus récente de Dracula ou Scorsese’s Departed. Donc, jusqu’à un total de 80 contenus:

29 décembre

Patch sur mesure maman Shakespeare amoureux Adams Billy Madison Essence de femme après la fin du porno 3

30 décembre

Ip Man Ip Man 2 Say yes Love with Notice Le serment d’Hitler La théorie du Big Bang Ils ont tous une histoire Deux fois: La vie extraordinaire de Tsutomu Yamaguchi numérotée Le prince de Bel-Air Les femmes en guerre 1914-1918

le 31 décembre

Look Who’s Talking Assault on Power Transformers: Age of Extinction The Challenge: The Walk The Wagon of Death Matrix Reloaded Matrix Revolutions Les aventures folles de Robin Hood Dawn of the Dead Two Dumb Dumbs Two Dumb Dumbs: When Harry Met À Lloyd ensemble et brouillé La graine de Chucky Les partis sans compromis Super Dark Times Le cirque des étrangers Frappe fort Marcher parmi les dinosaures Sans identité Pitch the note Pan: Journey to Neverland La répétition Le sort de Jupiter American Pie 2 Gladiator (The Gladiator) Toi, moi et maintenant … Dupree emporté par la marée Liste de Schindler Resident Evil: Afterlife Rang Shopkins: World Vacation Gossip Girl Project X Réincarné Mac & Devin vont au lycée Kevin Hart: Sérieusement drôle je suis amoureux d’une fille d’église Kevin Hart: Riez de ma douleur Land of the Heartthrob Cartels Connaissez-vous Joe Black? Maddman: L’histoire de Steve Madden Retour vers le futur L’un des nôtres De Paris avec amour Bad Girls Bienvenue au bout du monde Le principal Billy Elliot Session 9 The Blue Lake: Awakening Dracula: The Untold Legend Elizabeth (1998) The Race to Aventure sauvage à la Maison Blanche Comment savez-vous si…? Knights of Sidonia Mystic River dans l’œil de l’ouragan

1er janvier

Kung Fu Panda 3 The Jack King Affair L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman

