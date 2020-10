À partir de cet été, rejoindre une équipe de super-héros all-star ne nécessitera plus d’invitation personnelle de Samuel L. Jackson dans un cache-œil.

Marvel se dirige vers Disneyland, avec le tout nouveau Campus Avengers qui ouvrira ses portes à Disney California Adventure Park le 18 juillet. L’immense zone Marvel est le dernier ajout à la collection toujours croissante d’attractions de Disney, à venir juste un an après le début de son Galaxy’s Edge sur le thème de Star Wars. Et tout comme cet espace promettait un billet pour une galaxie immersive lointaine, très lointaine, Avengers Campus accueillera les recrues en visite dans un petit coin du tentaculaire univers cinématographique Marvel.

La semaine dernière, EW faisait partie des rares organes de presse invités à visiter le campus des Avengers encore en construction et à obtenir le scoop sur tout ce qui est super. L’ouverture est encore dans plusieurs mois, et cela se voit: pour le moment, cachés derrière des clôtures arborant le logo Stark Industries, vous ne trouverez guère plus que des coques de construction brutes, des poutres apparentes et des échafaudages. Mais alors que vous vous promenez dans la boue, il est difficile de ne pas imaginer un Quinjet perché au sommet de ce bâtiment, ou Spider-Man se balançant de ce toit juste au-dessus. Il s’agit de la tentative de Disney de faire sortir le monde de Marvel de l’écran, des bandes dessinées et du monde réel.

Marvel a déjà eu une présence à Disneyland et, à partir de maintenant, les visiteurs peuvent déjà rencontrer des héros comme Captain Marvel, Captain America et Black Panther ou chevaucher les Gardiens de la Galaxie déjà opérationnels – Mission: Breakout! (qui a remplacé l’ancienne Tour de la Terreur il y a plusieurs années). Mais Avengers Campus est quelque chose de bien plus ambitieux. Le but n’est pas seulement de vous laisser saluer vos héros préférés; c’est pour vous aider à travailler à leurs côtés et à écrire votre propre histoire d’origine digne d’une bande dessinée. Peut-être que vous aiderez Peter Parker à arrêter un essaim de robots qui grouillent. Peut-être que vous suivrez le programme de formation rigoureux de Dora Milaje. Et peut-être que vous allez puiser dans votre côté mystique et apprendre la magie du docteur Strange. Ce n’est pas une installation top-secrète et restreinte comme le SHIELD HQ. Avengers Campus est ouvert à tous, et ils recherchent activement de nouvelles recrues (alias les visiteurs de Disneyland) pour rejoindre leurs rangs et prouver leur héroïsme.

Situé là où se trouvait l’ancien A Bug’s Land dans California Adventure, Avengers Campus est considérablement plus petit que Galaxy’s Edge, mais il contient toujours des tonnes de geek de Marvel. L’espace entier est une zone cohérente, divisée en zones distinctes: les Gardiens de la Galaxie sont déjà représentés avec la tour cosmique de Taneleer Tivan et Mission: Breakout, mais il y a aussi le bâtiment principal des Avengers, un sanctum extérieur mystique, le Pym Test high-tech Kitchen et la nouvelle Brigade d’ingénierie mondiale, alias WEB. (Au cours de notre tournée, un Disney Imagineer l’a comparé à un campus universitaire, avec plusieurs fraternités et sororités distinctes.)

Ici, EW décompose tous les différents domaines et opportunités héroïques, ainsi que ce à quoi s’attendre lorsque Avengers Campus ouvrira officiellement ses portes cet été.

Rencontrez vos héros (littéralement) au siège des Avengers

Avengers Campus n’est pas une reconstitution méticuleuse d’endroits que nous avons déjà vus sur film; au lieu de cela, c’est quelque chose de totalement nouveau – et un peu ancien. L’histoire raconte que dans les années 1940, le père de Tony Stark, Howard, a érigé une usine Stark Motors ici en Californie, et des décennies plus tard, le milliardaire-playboy-philanthrope préféré de tous a transformé le site en un lieu où les Avengers recrutent et forment de jeunes héros. (Marvel aime un bon acronyme, donc le nom «Campus» signifie Assemblée centralisée mobilisée pour préparer, unir et protéger.)

La pièce maîtresse est le quartier général massif et brillant, surmonté d’un Quinjet étincelant. Sa conception est similaire à celle du QG que nous avons vu dans les films, mais c’est son propre bâtiment unique. “C’est en partie la raison pour laquelle nous voulions créer Avengers Campus comme un tout nouvel endroit dans l’univers, car peu importe votre niveau de fandom », explique Jillian Pagan, rédactrice de Walt Disney Imagineering. «Vous arrivez tous au même niveau. Vous pouvez tous explorer ensemble un tout nouvel endroit. »

Il y a des œufs de Pâques intégrés pour les fans purs et durs qui peuvent nommer chaque Infinity Stone, ainsi que pour les débutants qui ne connaissent pas leurs Iron Men de leurs Ant-Men. Il y aura aussi beaucoup de héros sous la main: les visiteurs pourront rencontrer et interagir avec Iron Man, Spider-Man, Black Widow, Black Panther, Okoye and the Dora Milaje, Ant-Man, Wasp, Doctor Strange, Groot, Gamora, Star-Lord, Captain America, Captain Marvel, Thor et Loki. Certains des héros se sont même habillés spécialement pour l’occasion: Ryan Meinerding, responsable du développement visuel de Marvel Studios, a aidé à concevoir un nouveau costume exclusif au parc pour Spider-Man et une nouvelle armure Mark 80 pour Iron Man.

Et comme chaque super-héros a besoin d’un méchant, Avengers Campus marquera les débuts de Taskmaster, l’ennemi de la bande dessinée classique qui rejoindra le MCU dans le prochain film Black Widow. La menace masquée a une mémoire photographique et la capacité de copier instantanément les styles de combat de ses adversaires, et selon le moment de votre visite, vous pourrez assister à une confrontation dramatique entre les Avengers et Taskmaster sur le toit du QG. (Beaucoup de cascades et de combats ont été chorégraphiés par la même équipe de coordinateurs de combat qui a travaillé sur Black Widow.) «Ce gars-là dérange les Avengers depuis très longtemps», taquine Dan Fields, directeur créatif exécutif de Disney Parks Live Entertainment. «Quel grand ennemi d’avoir à réfléchir, à se défendre et à déjouer quand il fait une incursion ici sur le campus.»

Bien sûr, la présence de certains héros soulève la question: comment Iron Man ou Black Widow peuvent-ils être ici, vivants et en bonne santé, la dernière fois que nous les avons vus, euh, frapper dramatiquement le seau dans Avengers: Fin de partie? La réponse est de la même manière que Marvel explique les manigances de continuité dans les bandes dessinées depuis des décennies: blâmez le multivers! Avengers: Endgame repose sur l’idée que vous pouvez remonter le temps et créer des chronologies et des univers alternatifs. Qui peut dire qu’il n’y a pas d’autre chronologie où ces héros particuliers sont allés à l’ouest en Californie et ont ouvert Avengers Campus?

«Nous nous écartons des films en ce sens que nous vivons en quelque sorte dans notre propre version du multivers», explique Pagan. «Nous avons des personnages qui sont peut-être malheureusement morts et se sont sacrifiés dans une partie du multivers mais qui sont bien vivants dans notre partie du multivers. Mais nous pouvons toujours être informés [by] et partager cette histoire avec les événements des films.

Sauvez la journée avec la Worldwide Engineering Brigade, alias WEB

Les Avengers ne sont pas la seule organisation héroïque sur Avengers Campus. L’un des anciens bâtiments en brique de l’usine automobile de Howard Stark a été réaménagé par la Brigade d’ingénierie mondiale – il a été raccourci à WEB. Ce club exclusif, financé par Stark, vise à réunir certains des jeunes esprits les plus brillants du monde et à les encourager à inventer de nouvelles technologies. C’est ici que de jeunes génies comme Shuri et Peter Parker pourraient imaginer leur prochaine invention.

Si le bâtiment principal des Avengers est tout brillant et chromé, WEB est considérablement plus rugueux sur les bords. Lorsque nous avons visité le site, il était toujours inachevé, mais il y avait de vieux logos Stark au pochoir sur les murs, et la toute nouvelle brique a été artificiellement altérée et fissurée, comme si elle avait cuit sous le soleil de Californie pendant les 80 dernières années.

WEB abrite également la nouvelle attraction principale du campus: une balade Spider-Man pour tous les âges. Officiellement nommé «WEB Slingers: A Spider-Man Adventure», le manège permet aux visiteurs de faire équipe avec Peter Parker pour – vous l’avez deviné – lancer des toiles et vivre une aventure. Au début, les coureurs entrent dans le bâtiment WEB comme s’ils étaient là pour assister à une journée portes ouvertes et en apprendre davantage sur l’équipe d’ingénierie. Peter est là pour montrer l’une des inventions récentes de WEB, un groupe de petits robots araignées ressemblant à des drones – qui se détraquent immédiatement et commencent à faire des ravages.

C’est aux coureurs d’enfiler des lunettes 3D, de s’entasser dans de petites voitures rotatives appelées «véhicules WEB Slinger» et de commencer à tirer sur leurs propres toiles pour aider à attraper les robots rebelles. Il n’y a pas de boutons sur lesquels appuyer ou de blasters pour tirer; Chaque véhicule est équipé d’une toute nouvelle technologie de suivi de mouvement, il vous suffit donc d’étendre le bras, comme le fait Spider-Man. (Les Imagineers promettent que c’est l’une de ces choses difficiles à décrire mais qui se sentiront totalement intuitives en personne – alors nous verrons.)

«Nous voulions que ce ne soit pas comme s’il y avait un appareil spécial qui avait ces pouvoirs, mais vous aviez ces pouvoirs spéciaux», explique le directeur créatif exécutif Brent Strong. «Au début, notre objectif était: comment faire disparaître l’interface? Comment rendre l’interface aussi transparente que possible, pour que vous ayez l’impression que vous êtes en train de faire du Web, et non que vous maniez un Web-slinger? »

Lors de notre visite, les Imagineers étaient timides quant à savoir qui pourrait exprimer la version de Spider-Man de WEB Slinger, mais depuis lors, Disneyland a annoncé que Tom Holland prêterait sa voix au trajet. (Il n’est pas non plus le seul acteur du MCU à faire une apparition dans le pays: Les Gardiens de la Galaxie et le Collectionneur lui-même, Benicio del Toro, apparaissent déjà pendant Mission: Breakout.)

Et bien que Spider-Man soit le héros principal qui traîne sur WEB, les fans de bandes dessinées pourraient remarquer quelques noms familiers autour du bâtiment. Après tout, un endroit comme WEB attirerait certains des esprits d’ingénierie les plus jeunes et les plus brillants de Marvel, alors pendant que vous attendez en ligne, recherchez des références à de jeunes héros de bande dessinée brillants comme Doreen Green (mieux connue sous le nom de Squirrel Girl) ou les 9 ans. -old Lunella Lafayette (alias Moon Girl).

Maîtrisez les arts mystiques dans Doctor Strange’s Sanctum

Une grande partie de Avengers Campus est entièrement consacrée à la technologie, mais il y a aussi une place pour le magique et l’inexpliqué. Caché du chemin principal se trouve un sanctum envahi par la végétation, présidé par le docteur Strange lui-même. Ce n’est pas Bleecker Street; c’est un ancien temple imprégné de magie, et beaucoup de choses étranges se produisent ici.

Pour les Imagineers chargés de le construire, c’est un autre exemple de prendre une idée des bandes dessinées et des films et de l’explorer dans un cadre totalement différent.

«Nous n’essayons pas de tamponner quelque chose directement hors du film», explique Heidi Rosendahl, principale coloriste et artisane de peinture. «Nous avons en quelque sorte créé notre propre Sanctum ici, et [it’s] un espace ouvert et aéré – qui contraste beaucoup avec les autres qui sont des installations de type brique et mortier. Tout est un peu éthéré et la nature entre en jeu. Ce sera une très belle transition entre le jour et la nuit.

Goûtez au futur à la Pym Test Kitchen

Si les visiteurs recherchent de la nourriture entre les missions, ils ont quelques options. Près de la forteresse du collectionneur, Taneleer Tivan lui-même a ouvert un stand appelé Terran Treats, qui présentera toutes sortes de comestibles étranges et extraterrestres (comme des spirales churro de couleur néon et des choux à la crème). Le chariot Shawarma Palace sera beaucoup plus familier, un clin d’œil à la scène post-crédits du film Avengers original de 2012. Selon les Imagineers, Tony et ses amis ne pouvaient pas imaginer l’idée de se diriger vers l’ouest sans avoir accès à leur restaurant de restauration rapide préféré après la bataille de New York.Ils ont donc demandé au propriétaire du restaurant d’ouvrir un emplacement secondaire ici sur le campus.

Mais le restaurant principal du campus appartient et est exploité par des super-héros. À la cuisine d’essai Pym et au laboratoire de dégustation Pym adjacent, tout le menu a été agrandi ou réduit à l’aide de la technologie Ant-Man and the Wasp – pensez à des barres de chocolat gargantuesques ou des boulettes de viande incroyablement grosses. Même entrer dans la cuisine d’essai est conçu pour donner l’impression d’entrer dans un énorme tunnel quantique, au design élégant et scientifique. Des bretzels de taille normale passent au-dessus d’un tapis roulant, jusqu’à ce qu’ils soient zappés avec des particules de Pym et émergent trois fois plus gros.

Tout cela sera disponible lorsque Avengers Campus ouvrira ses portes en juillet, mais les Imagineers promettent de planifier depuis longtemps cet été. (Disney a déjà taquiné un futur manège interactif des Avengers, qui se déroulera dans le Wakanda de Black Panther.) En travaillant avec les équipes de développement de Marvel Studios, ils ont planté des œufs de Pâques et des références pour des films et des émissions Disney + TV qui ne sortiront pas avant des années.

«Nous avons toujours des idées infinies et, heureusement, il y a toujours plus de films, il y a toujours plus de bandes dessinées», déclare le directeur créatif exécutif Brent Strong. «Nous avons plus de références et d’inspiration que vous ne pourriez espérer, donc les idées ne manquent pas. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne trouvent tous leur chemin hors de la page et dans le parc. »