Découvrez le deuxième et nouveau jeu BTS: "BTS Universe Story"

Les sept stars du groupe coréen Bts ont lancé un nouveau jeu social interactif “Histoire de l’univers BTS“, c’est son deuxième sur le marché, un jeu où vous serez en charge de ce qui se passe dans le jeu.

BTS est actuellement l’un des groupes les plus importants et les plus célèbres à avoir réussi à gagner une popularité incroyable et à avoir l’un des plus grands groupes de fans au monde.

“Histoire de l’univers BTS«C’est la deuxième collaboration entre le groupe k-pop et le développeur de jeux mobiles sud-coréen Netmarble et c’est qu’après le grand succès du jeu précédent, ils ont décidé d’incorporer des fonctionnalités pour élargir l’expérience de leurs fans et proposer de nouveaux défis.

La chose la plus impressionnante à propos de ce nouveau jeu est que vous aurez la possibilité de générer votre propre contenu et que les joueurs auront des options pour stimuler leur créativité et disposer d’une gamme variée de modalités à utiliser avec les personnages.

Comme prévu, de son annonce à aujourd’hui, les réseaux sociaux ont pu capturer certains des meilleurs moments de ce titre.

Le jeu a trois modes de JeuVous pouvez créer vos propres histoires, parcourir l’histoire prédéfinie de l’application ou celles créées par d’autres personnes, ou utiliser l’option de collection pour accumuler des vêtements et des accessoires.

Cependant, le plus important est d’explorer toutes les variétés et d’interagir avec le reste des joueurs au sein de l’incroyable plate-forme.

Le mode “Story Game” comprend la collection “Le plus beau moment de la vie – Je vais bien”, qui se compose d’un prologue et de sept œuvres exclusives différentes, dont trois sont disponibles jusqu’à présent et le reste partira. révélant petit à petit.

Cette série fascinante est connue sous le nom de Univers Bangtan, un univers alternatif dans lequel un récit fictif se déroule pour chacun des membres du groupe.

Ces histoires ont été présentées à travers des vidéos du groupe, des notes qui sont incluses dans les versions physiques des albums et une webtoon et se concentrent sur des sujets tels que la jeunesse, le passage à l’âge adulte et la perte de l’innocence.

Dans cet univers, les personnages se rencontrent à l’école, mais ils se séparent et c’est une fin négative pour chacun des membres.

Jin voyage dans le temps afin de trouver les raisons qui ont conduit le reste des protagonistes à prendre certaines décisions et à inverser les fins.

Pour le moment, vous pouvez parcourir les «œuvres» centrées sur trois personnages: Yoongi, Jungkook et Namjoon et les choix que vous faites détermineront la fin de chaque histoire.

Il est important de mentionner que pour déverrouiller chaque bloc de chapitres, ils devront porter des bijoux, l’une des façons dont les joueurs sont récompensés.

Le mode de création permet aux utilisateurs de développer leurs propres récits, auxquels le reste des joueurs peut ensuite accéder pour reproduire la même dynamique qu’en mode histoire et choisir entre les options pour modifier les résultats.

Les créateurs sont classés en trois catégories: Débutant, Expert et Pro. Les classements augmentent à mesure qu’ils accumulent plus de points d’expérience pour les likes et les vues qu’ils reçoivent.

C’est de cette manière que les joueurs pourront afficher toute leur inventivité, mais c’est aussi un défi, puisqu’ils pourront intervenir dans divers aspects des histoires qui se font.

L’un des onglets du menu permet d’accéder à la section des captures, le joueurs ils peuvent montrer des moments des histoires qu’ils jouent ou mettre en valeur leurs propres créations.

Au début, il existe différents raccourcis, y compris les dernières œuvres consultées, les créations populaires de la semaine, des onglets pour les créateurs professionnels et experts, et du contenu premium, pour lequel un abonnement est requis.

Cependant, il comprend également une galerie d’histoires en vedette et il y a les créations que j’aime le plus et qui accumulent des visualisations.

En mode collection, l’objectif est d’accumuler différents vêtements, accessoires ou lieux, qui vous seront également utiles lors de la création de vos propres histoires.

Ils sont répartis entre les collections premium et les collections thématiques et ce qui change surtout, c’est le nombre de récompenses qu’il faut dépenser pour y accéder.

