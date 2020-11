La célèbre chanteuse montre sa nouvelle coupe de cheveux alors qu’elle arrive dans un restaurant exclusif de Los Angeles.

La célèbre actrice, qui s’aventure dans le monde de l’esthétique, a laissé ses cheveux tressés derrière elle et a fait ses débuts avec une nouvelle coupe de cheveux.

Le look énervé se compose d’une frange ébouriffée à l’avant, de cheveux courts sur les côtés et longs à l’arrière. La chanteuse Miley Cyrus aime également ce style et a porté cette coiffure à plus d’une occasion.

Cela pourrait vous intéresser: Eiza Gonzalez révèle ses courbes

L’interprète «Umbrella» a mis la musique de côté pour s’aventurer dans le monde de la mode et des produits de beauté. En 2017, elle a lancé sa première entreprise de maquillage qu’elle a baptisée «Fenty Beauty» et depuis, elle n’a cessé de réussir, à tel point qu’il y a plusieurs rumeurs qui parlent de la possibilité que Rihanna arrêtera de faire de la musique pour se consacrer à 100% à sa nouvelle marque .

La sortie de «Fenty Beauty» l’a tentée de créer sa première ligne de mode, «Fenty x Savage», qui comprend des ensembles de sous-vêtements super sexy et des vêtements de repos.

Apparemment, tout son succès est réel et c’est pourquoi il a fermé l’un des restaurants les plus luxueux de Los Angeles pour dîner seul avec son styliste.

Accompagnés de leurs gardes du corps respectifs, Rihanna et Yusef Williams sont arrivés au restaurant italien, Giorgio Baldi, à Santa Monica, sans le masque requis.

La star de 32 ans, qui a également montré ses talents d’actrice dans le dernier film «Oceans 8», a associé un t-shirt noir sans manches du groupe de métal «Pantera» à un pantalon blanc imprimé en vert avec une fente sur le devant à gauche. Voir sa propre marque de chaussures à lacets blanches. Les Corset Pumps 105 sont également disponibles en bleu électrique et peuvent être achetées sur Fenty.com pour 740 $.

Assurez-vous de voir notre section Mode.

Riri a fermé son regard avec des lunettes noires Off Record et un rouge à lèvres rouge foncé.