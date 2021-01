Katie Holmes a partagĂ© l’une de ses grandes passions avec ses fans sur Instagram. DĂ©couvrez ce que c’est ici!

La star de 42 ans est gĂ©nĂ©ralement super rĂ©servĂ©e lorsqu’il s’agit de parler de sa vie personnelle, mais cette annĂ©e et l’arrivĂ©e d’un nouvel amour semble lui avoir brisĂ© la coquille.

L’ex-femme de Tom Cruise s’est avĂ©rĂ©e ĂȘtre une artiste aux multiples facettes lorsqu’elle a partagĂ© certaines de ses derniĂšres peintures avec ses abonnĂ©s sur Instagram.

À plusieurs reprises, nous avons vu Katie visiter diffĂ©rents magasins d’art ou mĂȘme porter de grands sacs avec des Ă©tagĂšres et bien qu’elle ait donnĂ© plusieurs indications qu’elle aimait l’art et explorait ce nouveau domaine, c’est la premiĂšre fois qu’elle le partage avec une telle fiertĂ©.

Travaillerez-vous sur une collection à afficher une fois la pandémie terminée? Pour le moment on ne sait pas, mais ici on vous laisse quelques photos de ses derniÚres toiles.

«Je peins depuis une dizaine d’annĂ©es. Et certainement plus pendant Covid. Je voulais partager une piĂšce dont je suis fier, et mĂȘme si je pense que l’art est beaucoup mieux vĂ©cu en personne, je comprends que nous vivons Ă l’Ăšre numĂ©rique pour le moment. Cette piĂšce est quelque chose qui me donne de l’espoir et j’espĂšre qu’elle transcende
 💕 “

«L’une de mes activitĂ©s prĂ©fĂ©rĂ©es Ă New York est de traverser Central Park avec les gens que j’aime. Je dĂ©couvre toujours des parties du parc que je n’ai jamais vues auparavant et j’apprends de nouvelles choses sur mes proches. Cette piĂšce est inspirĂ©e de ces promenades et de la gratitude que je ressens pour les gens et le magnifique parc 💕 “

