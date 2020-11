T

es images exclusives de la faune créées par les photographes renommés David Yarrow et Adrian Steirn représentent deux des espèces les plus menacées d’extinction de la planète, l’éléphant et le léopard, errant dans leur habitat naturel

Les deux tirages sont maintenant en vente jusqu’au 9 décembre et tous les profits seront versés à Space for Giants, le partenaire caritatif de la campagne Standard’s Stop The Illegal Wildlife Trade.

Pour Yarrow, obtenir la photo parfaite de Craig l’éléphant – l’un des rares “ gros défenseurs ” restants au monde – n’était pas exactement une promenade dans le parc. C’était une couche mortelle en un.

«J’étais allongé sur le sol avec l’éléphant à 12 pieds de distance venant directement vers moi», dit Yarrow, que le Standard a filmé sur place dans le parc national d’Amboseli au Kenya.

«Je voulais avoir l’impression que Craig approchait, et cela signifiait que je devais être aussi bas que possible. Ce que, je dois ajouter, les gens ne devraient pas essayer de faire!

Écologiste, photographe et cinéaste, Adrian Steirn s’efforce de mettre en lumière les menaces qui pèsent sur les espèces menacées dans les forêts tropicales du Brésil à l’Ouganda, les chaînes de montagnes du Népal au Caucase et au-delà.

«J’ai passé 10 jours à suivre le léopard mâle adulte dans la réserve de chasse de Singita en Afrique du Sud», raconte Steirn au Standard. «C’est le mâle dominant et très confiant.

«J’ai pris tellement d’images, mais celle juste avant de traverser la rivière le montre complètement dans son propre environnement, et a une si grande lumière.

«Quand j’étais jeune, je voulais me rapprocher le plus possible de l’animal. Mais ce n’est pas la réponse, cela fait partie du problème. Nous voulons tous consommer, posséder. Mais nous devons apprendre à conserver et à nous intégrer. afin d’être des rouages ​​durables dans la roue qu’est la planète Terre. »

Steirn travaille à promouvoir la conservation de la faune, en utilisant des images visuelles comme moyen de sensibiliser et de générer des actions autour de problèmes clés tels que le braconnage.

«Je soutiens la campagne Stop The Illégal Wildlife Trade, car il est possible d’endiguer la marée et de protéger les espèces sauvages menacées, mais cela nécessite de l’argent sur le terrain.

«Les léopards sont traités comme de la vermine et braconnés. Nous tuons la faune, nous emportons des espaces sauvages.

“Nous avons besoin d’un changement de paradigme dans le comportement humain pour garantir un avenir meilleur.”

Yarrow convient que pour que le monde naturel se remette de l’impact humain, il faut agir maintenant.

Il ajoute: «Il est très important que nos petits-enfants puissent vivre les expériences que nous avons vécues. L’héritage de l’humanité en ce moment n’a rien à voir avec l’ère technologique, c’est que nous avons présidé à la diminution la plus sans précédent de la grande faune de notre planète. Cet héritage doit changer. »