La chanteuse Rosalia Elle est à ce jour l’une des plus grandes représentantes de la musique espagnole et du flamenco, également connue pour sa grande voix et ses tenues frappantes hors du commun, mais il convient de rappeler comment ses débuts étaient il y a 12 ans, nous vous présentons les débuts en la télévision.

Il est actuellement l’une des célébrités musicales les plus célèbres au monde, bien qu’il n’ait sorti qu’un seul album. Rosalia a réussi à devenir un phénomène, en plus d’être l’une des artistes avec le plus de nominations aux cérémonies de remise des prix, pour beaucoup son album “El Mal Querer” est une œuvre d’art car grâce à la production dont il a été la responsable elle-même en a laissé plus d’un la bouche ouverte.

Qui ne savait pas encore Rosalia Ils ont immédiatement commencé à la critiquer pour ses chansons et ses collaborations qui ont tellement attiré l’attention des jeunes, car les rythmes méritent d’être dansés et écoutés à plus d’une occasion selon ses propos.

Cependant, quand ils l’ont connue un peu plus de ceux qui ne voulaient plus écouter sa musique à cause des critiques, ils sont immédiatement devenus ses fans, car Rosalía, en plus d’être chanteuse, est aussi productrice, compositrice et actrice, qui a étudié tout ce qui s’y rapporte pendant un an. à la musique et au flamenco, ce n’est pas du tout une jeune femme inexpérimentée, elle sait très bien ce qu’elle fait et comment elle l’a mis en pratique.

Bien qu’aujourd’hui, elle soit clairement une célébrité et une célébrité professionnelle, bien qu’il soit encore plus intéressant de rencontrer Rosalía à ses débuts en tant que chanteuse, bien que le 20 juillet 2019, une vidéo ait été partagée sur YouTube sur la chaîne Alpa Cinos Studios. , où les débuts de l’interprète de “Malamente” ont été partagés en 2008, nous vous le présenterons tout de suite.

Rosalía a tenté sa chance à la télévision à l’âge de 15 ans. L’auteur de «Malamente» a fait preuve de personnalité et de caractère dans l’émission «Tú si que vales» diffusée en 2008, chantant dans son style «comme dans une mer éternelle» de Hanna. Je suis toujours disqualifié. Quels visionnaires ceux du jury !!. “, Description de la vidéo.

En 2008 Rosalia Elle a participé à l’émission “Tú si que vales”, mais elle ne faisait pas partie des personnes sélectionnées. Malgré cet échec, elle n’a pas abandonné et a poursuivi son rêve de devenir une grande chanteuse, puisqu’elle a commencé à travailler avec de grandes personnalités de la musique. , devenant une première partie et participant de plus en plus à des événements où elle pouvait montrer son talent indéniable.

Malgré le fait que Rosalía n’ait pas réussi à avancer davantage dans le programme, de nombreux internautes qui ont partagé leur opinion dans la boîte de commentaires vidéo ont convenu qu’ayant remporté le programme aujourd’hui, ce n’est peut-être pas La Rosalía comme elle est également connue.

Cela me laisse une grande leçon que celui qui s’y attend le moins aujourd’hui peut être demain une star vivante de Rosalía », a écrit un internaute.

En 2017, il a sorti un album collaboratif avec Raül Refree, qui est devenu un succès en plus de faire sonner le nom de Rosalía dans l’industrie, mais le mérite n’était pas seulement le chanteur, malgré cela. a réussi à obtenir une nomination pour le Latin Grammy 2017.

Ce n’est que le 2 novembre 2018 que Rosalía a sorti son premier album studio en tant que soliste, devenant alors un phénomène qui à ce jour continue d’être une célébrité malgré le fait qu’elle n’a pas sorti d’autre album, elle s’est consacrée au partage d’autres célibataires qui sont également devenus un succès.

