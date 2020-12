Découvrez les premières de Netflix pour janvier 2021 Une nouvelle année! | AP

Les films et séries attendus arriveront sur la plate-forme Netflix pour nous divertir et nous garder en sécurité chez nous, car le contingent continue toujours et bien que 2020 soit sur le point de se terminer, il est très probable que nous continuerons ainsi pendant plusieurs mois.

Il ne fait aucun doute que la promesse de 2021 est extrêmement encourageante et que voir la fin de la pandémie est le rêve de millions de personnes et bien sûr, les attentes sont élevées, mais elles ne pourraient être inférieures.

Cependant, il est un fait que janvier continuera avec les confinements pour protéger la santé de tous et en ce sens, la célèbre plate-forme Netflix a préparé un mois plein de premières, d’originaux et autres, qui s’engagent à nous divertir dans ce nous avons passé le pire de la contingence sanitaire.

Il est à noter que l’une des sorties les plus attendues de Netflix pour janvier est “Cobra Kai”, la série, qui était un original de YouTube, a fait le saut vers cette autre plate-forme.

Le troisième volet de la rivalité persistante entre Daniel-San et Johnny Lawrence se poursuit pendant une autre génération et maintenant ils devront se battre.

De plus, les originaux mexicains ont parié sur la deuxième saison de “Monarca”, un spectacle produit par Salma Hayek.

D’autre part, le live-action de “The Winx Club” arrive également sur la plateforme en début de mois et pour les fans de la saison des récompenses, il présente également “Pieces of a Woman”, un drame avec Vanessa Kirby qui a triomphé à Venise et c’est l’un des paris les plus importants pour les prochains Oscars.

Alors que de nombreuses séries Lego arriveront pour les plus petits, sans plus tarder, nous vous laissons ci-dessous la liste complète des premières pour janvier 2021.

1

Séries

1er janvier

Monarch – Saison 2

Guide Headspace de la méditation

5 janvier

J’y suis arrivé! Mexique – Saison 3

L’histoire de jurer

8 janvier

Lupin III: le premier

À l’intérieur des pratiques les plus difficiles du monde

20 janvier

Mère il n’y en a que deux

22 janvier

Destiny: la saga Winx

Plus de séries

Reine du sud – Saison 4

Dawson’s Creek – Saison 1

L’afterparty Netflix

2

Films

7 janvier

Morceaux d’une femme

Mamma Mia! Allons-y de nouveau

15 janvier

Zone de risque

16 janvier

Jumanji dans la jungle

22 janvier

tigre blanc

29 janvier

La fouille

3

Documentaire et spéciaux

1er janvier

Minimalisme: moins c’est plus

8 janvier

Supposons que New York soit une ville

13 janvier

Night Stalker: à la recherche d’un tueur en série

Plus

Tony Parker: le dernier panier

4

Enfants et famille

15 janvier

Carmen Sandiego – Saison 4

19 janvier

Hello Ninja – Saison 4

22 janvier

Jurassic World: Cretaceous Camp – Saison 2

Plus

Lego Jurassic World: échapper à Indominus

Lego DC Comics Super Heroes Batman: Assiégé

Lego Ninjago: Les secrets du spinjitzu interdit

Lego Ninjago: les maîtres du Spinjitzu

5

Anime

Les souvenirs d’Idhun

Kuroko pas de panier