Rencontrez les premières Netflix pour le mois de novembre | AP

La plateforme Netflix a lancé la liste tant attendue de films et de séries qui sortira en novembre prochain, car nous sommes à quelques jours de mettre fin à un autre mois qui s’est écoulé plus vite que l’eau.

Il ne fait aucun doute que le mois avec Netflix a publié de meilleurs titres et tout indique qu’il enregistre les meilleures sorties pour le dernier mois de l’année.

Cependant, pour le mois de novembre s’il y a plusieurs premières des choses intéressantes qui vous exciteront sûrement, à la fois pour le nouveau contenu et les nouvelles saisons.

Au cours de ce mois prochain, Noël commencera à prendre le dessus sur la plateforme, puisqu’il y a plusieurs titres qui arriveront pour nous préparer aux vacances préférées de l’année et qui sans aucun doute égayeront les journées de beaucoup.

La quatrième saison de “The Crown” arrive également et cette histoire révélera les problèmes qui commencent entre le mariage entre le prince Charles et Lady Di.

Et comme nous l’avons mentionné, l’esprit de Noël prendra le dessus sur le contenu de Netflix , puisque à cette occasion plus de 10 films seront intégrés, tels que “Here comes Curmudgeon”, “The Christmas party”, “A custom Christmas”, “The perfect Christmas list”, “The secret of Christmas” et plus encore, qui racontent une histoire liée à cette période de l’année.

Et si vous n’avez pas encore vu “The Hunger Games” ou si vous êtes un grand fan de la saga, c’est votre chance, car ils ajouteront les trois films pour que vous puissiez profiter de l’histoire complète.

SÉRIES

The Crown: Saison 4 (15 novembre) Dash and Lily (10 novembre) A Place to Dream: Saison 2 (27 novembre) Paranormal (5 novembre) The Taste of Daisies: Saison 2 (18 novembre) Favoris Midas (13) Novembre) Sugar Rush: Christmas Delights: Saison 2 (27 novembre) The Liberator (11 novembre) Voices of Fire: United for the Gospel (20 novembre) Love and Anarchy (4 novembre) Pouvez-vous m’entendre?: Saison 2 (1er novembre) Une reine est née (11 novembre) We Are The Champions (17 novembre) Relooking des fêtes avec M. Christmas (18 novembre) Mars: Saison 2 (23 novembre)

FILMS

Bob l’éponge: à la rescousse (5 novembre) Princess Swap 2 (19 novembre) Jingle Jangle: A Magical Christmas (13 novembre) The Christmas Chronicles: Part Two (25 novembre) Operation Merry Christmas (5 novembre) Xtraterrestrial Christmas (20 novembre) ) Life Before It (13 novembre) Hillbilly, A Rural Elegy (24 novembre) Voices (27 novembre) Tomy’s Notebook (24 novembre) Dolly Parton: Christmas in the Square (22 novembre) Blood Ties (3 novembre) Jurassic World: Fallen Kingdom (12 novembre) Thoroughbred (26 novembre) The Aviator (1 novembre) King Kong (22 novembre) SWAT Special Unit (1 novembre) Matrix (1 novembre) Matrix: Reloaded (1 novembre) Matrix: Revolutions ( 1 novembre) The Hunger Games: Catching Fire (7 novembre) The Hunger Games: Mockingjay (Part 1) (7 novembre) The Hunger Games: Mockingjay (Part 2) (7 novembre) Here Comes Curmudgeon (18 novembre) Yo , ado (12 novembre) La fête de Noël (1er novembre) Un Noël sur mesure (1er novembre Septembre) La liste de Noël parfaite (1er novembre) Secret de Noël (1er novembre) Un Noël en Alaska (1er novembre) Hitch: Spécialiste de la séduction (1er novembre) Scott Pilgrim vs. les ex de la fille de ses rêves (22 novembre)

DOCUMENTAIRE

Shawn Mendes: In Wonder (23 novembre) Carmel: Who Killed María Marta?: Minisérie (5 novembre) Dance Dreams: The Chocolate Nutcracker (27 novembre) The Fourth Trial: Minisérie (à définir) Midday Cowboy (11) Novembre)

ANIME

The Big Phony: Saison 2 (25 novembre)

Vous avez donc déjà la longue liste de premières à venir, il ne vous reste plus qu’à attendre et à avoir votre bonne réserve de pop-corn et de goodies prêts à profiter pleinement de ces jours de marathon.

