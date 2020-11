Découvrez les promotions que SHEIN a pour vous en novembre | Instagram

L’année est presque terminée et ce mois de novembre regorge de réductions dans la boutique en ligne SHEIN où ils célèbrent le Black Friday, 11/11 / et aussi le Good End au maximum, donc si vous voulez savoir ce que cela vous apporte, continuez à lire.

le Best-seller de l’année sont sur le point de commencer dans les prochains jours dans la boutique SHEIN où vous pourrez profiter d’innombrables remises auxquelles vous ne résisterez pas.

Offres, offres et offres! il ne fait aucun doute que le Vendredi noir C’est devenir complètement fou, puisque tous les magasins en profitent pour baisser leurs prix jusqu’aux limites du scandale.

Loin a été d’avoir à attendre la journée officielle du Black Friday pour acheter moins cher, maintenant si vous êtes un peu attentif, vous pouvez économiser beaucoup d’argent dès maintenant.

Si vous êtes ici c’est parce que vous êtes sûrement un amoureux du shopping chez SHEIN, l’un des magasins préférés du moment et si vous ne le savez toujours pas ou n’avez pas encouragé à acheter là-bas, c’est le bon moment, car sur SHEIN Black Friday vous aurez vêtements et accessoires avec rabais jusqu’à plus de 70% de réduction, ce qui en fait une occasion irrésistible de rénover votre garde-robe.

Comme nous l’avons mentionné, vous pouvez obtenir jusqu’à 70% de réduction sur vos achats, en fonction de la valeur totale de vos commandes.

Et, en plus des remises déjà incluses dans le prix, vous obtiendrez une remise supplémentaire et à part jour après jour, ils donneront beaucoup plus de points que les normaux et les remises et promotions changeront, vous devez donc être très attentif pour ne pas vous perdre absolument. rien.

Dans cette incroyable boutique de vêtements en ligne, vous trouverez non seulement des vêtements pour femmes, mais aussi pour hommes et même pour enfants entre 1 et 15 ans.

Il a une section pour les tailles spéciales, ce qui est très positif car cela n’exclut personne, et tout n’est pas des vêtements, car maintenant vous pouvez également trouver des choses pour votre maison, le nettoyage, les animaux domestiques, le maquillage et plus encore.

Pour le Black Friday, comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, SHEIN Il bénéficie de remises allant de 25 à 70%, en plus d’offrir la livraison gratuite au Mexique à partir de 399 pesos d’achat, ce qui ne permettra à personne de se retrouver sans neuf.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Même si c’est la première fois que la personne achète dans cette boutique en ligne, une remise automatique de quinze pour cent est appliquée, couplée au fait qu’il peut obtenir d’innombrables codes de réduction pour toute l’année, allant de 100 jusqu’à 500 pesos de moins.

Sans aucun doute, la boutique en ligne chinoise SHEIN pourrait être la plus grande au monde et, au fil des ans, elle a gagné du terrain sur des marques telles que Zara et H&M, devenant ainsi la plus grande entreprise de mode 100% virtuelle au monde.

La pandémie causée par le coronavirus a stimulé les ventes virtuelles des détaillants, donnant aux entreprises en ligne telles que SHEIN un très gros avantage sur Zara et aussi H&M, qui ont de grands magasins dans les centres commerciaux, qui ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois et ne réaliser leurs ventes que via leurs boutiques en ligne.

Bien que SHEIN soit maintenant l’un des magasins en ligne les plus célèbres, il y a encore des gens qui ne lui font pas beaucoup confiance, cependant, leurs achats et leurs expéditions sont vraiment sûrs et fiables.

En cas de revers, le magasin propose un délai de retour maximum de 60 jours à compter de la date d’achat du produit en question.

Une fois le produit reçu, le remboursement sera effectué dans les 10 jours à compter de la date de réception dans les bureaux de l’entreprise.

Pour ce mois-ci, un conseil très important si vous souhaitez faire vos achats avant les dates de Noël, est que vous effectuez vos achats le plus tôt possible, car en raison de la forte demande, il y aura SHEIN, les expéditions prendront probablement un peu plus de temps.

Cela peut vous intéresser: Raisons pour lesquelles l’achat de produits chez SHEIN est ou n’est pas sûr