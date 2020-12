Découvrez l’histoire de la vie de Jennifer Lawrence Une icône de cinéma! | Réforme

La belle actrice Jennifer Lawrence au cours des derniers mois, une nouvelle étape a commencé producteur Nous allons donc vous raconter comment il a commencé sa carrière et les projets dans lesquels il sera derrière la caméra, car désormais il ne fait aucun doute qu’il est une icône du cinéma.

Jennifer Lawrence a actuellement 30 ans et à 22 ans, elle est devenue la deuxième plus jeune artiste à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice.

Un prix qu’il a remporté à l’une de ses nombreuses occasions où il a poussé son physique à l’extrême pour jouer un personnage.

En fait, plusieurs réalisateurs ont décrit Lawrence comme la personnification d’une actrice intégrale, quelqu’un qui peut aussi être vulnérable, drôle, grossier et vibrant dans la même scène.

C’est cette capacité qu’elle a à apporter ses qualités naturelles au jeu d’acteur, que cette actrice s’est positionnée parmi les plus influentes d’Hollywood.

Il est à noter que la protagoniste de la saga “Hunger Games”, J. Law, comme l’appellent ses amis et les médias, a grandi à cheval et à faire du sport dans les équipes de garçons de son école du Kentucky.

Elle a passé son enfance à faire des montages musicaux faits maison pour son père et à jouer dans ses pièces d’église et des années plus tard, elle a été découverte par un agent lors d’un voyage en famille à New York, qui a demandé à prendre une photo et un numéro de contact.

Il n’a fallu que quelques heures pour, sur le téléphone de sa mère, recevoir l’appel qui sans hésitation allait changer la vie de la petite fille qui pensait qu’elle ne trouverait jamais son appel.

C’était comme ça Jennifer Lawrence a été signé par une agence à la condition qu’ils laissent également auditionner pour l’actrice, et elle a passé l’été à New York avec sa mère à faire des auditions.

L’agence a envoyé Jennifer et sa famille en Californie, où elle a fait son premier test d’écran pour «The Bill Engvall Show», sa première expérience d’actrice.

Grâce à sa participation à la série télévisée, elle l’a amenée à obtenir des rôles dans des films tels que “The Burning Plain”, où elle apparaît aux côtés de la belle actrice Charlize Theron, avant d’être reconnue avec sa performance dans “Winter’s Bone”.

Comme si cela ne suffisait pas, cette actrice a assuré à son jeune âge deux des franchises les plus rentables du cinéma, “X-Men” et “The Hunger Games”, démontrant sa capacité à la cohérence et, à la mi-temps, à prendre des rôles qui ont fait ressortir le illuminez votre potentiel pour vous promener dans le théâtre, la comédie et la science-fiction.

C’est ainsi que maintenant avec une maison de production récemment fondée, l’actrice cherche à se mettre des deux côtés de la caméra, Jennifer Lawrence Il apparaîtra dans “Red, White and Water”, un nouveau projet dans lequel il joue et fera ses débuts en production.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Jennifer est reconnue pour ses performances dans des films tels que “Silver Linings Playbook”, “American Hustle” et la série “The Hunger Games”, en plus, cette actrice a sa propre fondation et une société de production de films qu’il a formé en 2018.

Jennifer Lawrence vit actuellement entre New York et Los Angeles; En Californie, l’actrice vit dans une maison du quartier de Beverly Hills, acquise pour 8 millions de dollars en 2014.

Pendant son séjour dans la Grosse Pomme, elle possède un appartement de trois chambres et trois salles de bains situé à Tribeca, qu’elle a acheté pour 9 millions de dollars, et où elle vit avec son mari, l’entrepreneur en art, Cooke Maroney.

Il est à noter que les débuts de Jennifer Lawrence au cinéma c’était avec le film “Garden Party” en 2008, suivi de son apparition dans le film du réalisateur mexicain Guillermo Arriaga, “The Burning Plain” la même année.

Cependant, elle a commencé à être reconnue avec le film “Winter’s Bone”, dans lequel elle joue Ree Dolly, une adolescente à la recherche de son père perdu, et a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour la première fois.

