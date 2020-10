Dans sa dernière vidéo de démontage, iFixit a démonté un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro, et a constaté que les appareils se ressemblaient assez à l’intérieur. Les écrans sont interchangeables, iFixit trouvé, tout comme les batteries 10,78 Wh.

L’iPhone 12 est à gauche, l’iPhone 12 Pro est à droite. Je le répare

Lorsqu’ils ont retiré la protection de l’appareil photo de l’iPhone 12, iFixit a trouvé une entretoise en plastique où l’iPhone 12 Pro a son téléobjectif et son capteur LiDAR. Les deux appareils ont des caméras de 12 MP de large et ultra-larges.

iFixit a également examiné une radiographie (gracieuseté de Creative Electron) de l’intérieur des téléphones, qui montre le réseau de charge sans fil MagSafe. La radiographie de l’iPhone 12 Pro semble avoir une bordure noire, mais c’est le cadre en acier inoxydable (l’iPhone 12 a un cadre en aluminium).

iPhone Pro est sur la bonne Creative Electron

En ce qui concerne le score de réparabilité, iFixit a donné à l’iPhone 12 un 6 sur 10; les appareils ont beaucoup de vis à suivre lorsque vous bricolez (ce que iFixit note est meilleur que la colle), et l’étanchéité améliorée peut rendre certaines réparations plus difficiles, mais réduira la probabilité de devoir réparer les dégâts d’eau. Le plus gros inconvénient est le verre à l’avant et à l’arrière des deux appareils, a déclaré iFixit, ce qui augmente les chances que les téléphones soient endommagés en cas de chute.

Découvrez les démontages complets de l’iPhone et de l’iPhone 12 d’iFixit ici, et les critiques de The Verge ci-dessous.