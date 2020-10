Découvrez l’intrigue de la série The Crown dans sa quatrième saison | Instagram

L’histoire de la royauté britannique et de toute sa controverse n’est qu’à quelques jours d’atteindre le géant du service de streaming, NetflixCe sera le 15 novembre prochain lorsque la longue attente de nombreux “fans royals” se terminera enfin, mais un bref aperçu de la série “The Crown” ne fera de mal à personne.

La dernière et la troisième saison de “La Couronne“, a laissé tous ses téléspectateurs au milieu d’une mer impatiente de doutes sur ce qui se passerait dans le prochain épisode, cependant, l’attente a été prolongée plus que prévu en raison de la présence du virus, qui en a fait l’un des les histoires les plus attendues de la plateforme.

Le compte à rebours a déjà commencé quelques jours après sa première, certaines avancées y ont déjà été diluées et nous les montrons ici,

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Que propose la quatrième saison de The Crown? Vous osez le découvrir!

La Reine Isabel revient avec tous ses vrais membres dans ce quatrième opus, certains des personnages montreront des changements notables en fonction du stade dans lequel l’histoire se développe.

Avec le monarque britannique arriveront deux femmes qui ont marqué un paradigme dans la vie d’Elizabeth et dans toute la Grande-Bretagne: Diana Spencer, la princesse de Galles et Margaret Thatcher.

L’histoire se concentrera entre les années 1979 à 1990, qui sans aucun doute dans cet épisode génère de grandes attentes puisque c’est le moment où il a atteint la monarchie. Dame diana, celle qui est devenue la princesse bien-aimée des Britanniques en jouant dans un “conte de fées” avec Charles de Galles, rien n’est plus éloigné de la réalité.

Diana of Wales et son ascension à la royauté

L’un des sujets qui a le plus retenu l’attention a été le moment où Diana est devenue la royauté ainsi que la façon dont le royal sera représenté dans cette série, comment s’est-elle rencontrée Charles de Galles«Comment votre relation s’est-elle développée?» Il y a beaucoup de questions, mais l’histoire des deux commence par un grand moment.

Le jour du mariage n’est pas la destination, mais le lieu où l’aventure commence vraiment, prévient la bande-annonce diffusée par Netflix.

Ce sera Emma Corrin plonge sous la peau de la soi-disant «princesse du peuple», et comment elle est arrivée à la vie du prince Charles ainsi que les détails de leurs presque dix ans de mariage dont beaucoup savent que ce n’était pas «l’histoire». que tout le monde attendait, quelques tournées et peut-être aussi les crises entre eux.

De la même manière, la chose la plus prometteuse qui aurait pu être dans sa vie, l’arrivée des princes William et Harry.

Le lien indéfectible avec Camila Parker

La présence de l’un des personnages les plus méprisés de cette histoire est peut-être celle de l’inséparable «ami» de Carlos de Gales, Camila. Elle l’accompagna pendant toutes les années de leur mariage, tous deux avaient en commun le fils d’Isabel II comme lien fort en commun.

Dans cet épisode, il ne pouvait pas être laissé de côté, Camila et Carlos de Gales prennent des directions différentes mais leurs chemins étaient toujours parallèles.

C’est l’actrice Emerald Fennell qui revient pour représenter la duchesse de Cornouailles et maintenant Josh O’Connor jouera le prince de Galles

Qui était Margaret Thatcher à la reine Elizabeth

Première femme à occuper le poste de Premier ministre au Royaume-Uni, ceci dans la période où cette étape de l’histoire est centrée, entre les années 1979 à 1990.

Une femme avec un grand pouvoir qui s’inclinera devant le monarque mais apparemment l’histoire révélera ce qui a vraiment été disputé entre les deux courageuses.

La reine Elizabeth a peut-être perdu la vie

À certaines occasions, le monarque était en grand danger après que, pendant l’un des fous traditionnels annuels, “Trooping the Colour”, un garçon de 17 ans caché discrètement parmi le public était prêt à l’achever.

Identifié comme Marcus Serjeant, il attendait le moment idéal pour renverser le souverain d’Angleterre alors que cela faisait partie de la célèbre route, c’était l’année 1981 et Isabel est apparue montée sur son cheval et vêtue d’un uniforme après avoir fait partie de la cérémonie qui a eu lieu chacun année et où il a également célébré son anniversaire.

Le déclin de Margaret, la princesse sœur de la reine Elizabeth

À ce stade, la sœur cadette d’Elizabeth II ne jouissait plus des nombreux privilèges qui l’entouraient toujours, les palais, les robes élégantes et les servantes partout ne faisaient plus partie de son environnement.

Comme la saison dernière, Helena Bonham Carter jouera le rôle de la triste princesse qui avait tout mais qui n’a jamais été heureuse.

Vous pouvez également lire le nouveau prince Charles de Galles vient de la série The Crown

L’éclat de cette jeune femme, le centre des fêtes et le plaisir, aurait été éteint pour laisser la place à une femme mélancolique aux maux divers. Ses dernières années ont été entourées par les scandales d’un divorce et de romances éphémères.