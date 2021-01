Sachez pourquoi Chayanne a été surnommée ainsi! | .

Le chanteur portoricain Elmer Figueroa Arce est plus connu internationalement comme ChayanneCependant, ils connaissent peut-être très peu la raison de leur SurnomNous allons le partager avec vous tout de suite.

En tant qu’interprète de plusieurs tubes tout au long de plus de 40 ans de carrière tels que “Lo laisserait tout”, “Provocame”, “Fiesta en América” ​​entre autres, Chayanne est devenue une véritable icône de la musique, ainsi que dans l’un des hommes que le public féminin aime le plus.

Grâce à l’énergie qu’il projette sur scène, sa personnalité et son humilité il chanteur Il parvient à devenir fans sans tant de complications, parmi le public qui suit ses traces on retrouve trois générations: Grand-mère, fille et petite-fille, parmi les spectateurs de ses concerts on trouve des gens de tous âges, heureusement sa musique ne se limite pas à un seul public.

Bien que les ballades soient son truc, car avec elles il parvient à voler plus de cœurs que tout autre artiste comme il l’a fait avec “Tiempo de vals” ou “Completely Enamorados”, il a aussi plusieurs chansons pop et a même décidé de se lancer dans le reggaeton , ce qui ne fait rien de mal car il sait très bien danser.

Chayanne Il a commencé sa carrière très jeune, et nous l’avons toujours connu sous ce surnom, peut-être à plusieurs reprises vous vous êtes peut-être demandé ce que cela signifiait, pourquoi ou qui avait décidé de le baptiser avec ce surnom, qui nous a donné tant de soupirs.

C’est à travers une interview qu’il a raconté la tendre histoire de ce tendre petit garçon qui l’accompagne dans sa carrière depuis qu’il a fait sa première audition en tant que danseur, il a commenté que c’était depuis le jour de sa naissance que c’était sa propre mère qui avait décidé de le baptiser avec dit pseudonyme, ceci en raison d’une série télévisée qu’elle aimait beaucoup, le personnage principal s’appelait “Cheyenne”, mais elle a décidé de l’adapter pour son bébé.

La série dont la mère de l’interprète de “Tu pirata soy yo” était fascinée, était intitulée “Cheyenne” avait sept saisons avec un total de 108 épisodes, le premier épisode diffusé le 20 septembre 1955 et le dernier le 30 septembre En avril 1963, le protagoniste effectuait une tournée dans l’ouest des États-Unis pour rechercher et imposer justice à ceux qui faisaient du mal parmi eux, des bandits, des Indiens et des voleurs.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dans une vidéo YouTube intitulée “Le fichier secret de: Chayanne“, dans la chaîne Las Estrella, la raison de son surnom est également mentionnée et ils montrent également des images faisant allusion à la série que la mère du chanteur a vue à 1h36 minute, cela a été partagé le 28 juin 20919, immédiatement nous le partageons avec vous:

Ricardo Escobar nous montre les dossiers secrets de Chayanne, une artiste qui ne se démode jamais », fait partie de la description.

Ils ont déjà 42 ans de carrière c’est ce qu’il a Chayanne dont il continue de rendre fou son public, faisant danser le public amoureux et lors de ses concerts, le chanteur portoricain de 52 ans est l’une des rares célébrités que l’on puisse trouver dans la rue sans sécurité aux alentours et que dans le cas où vous voulez le saluer, il vous rendra la pareille avec enthousiasme.

Il ne fait aucun doute qu’Elmer Figueroa Arce continuera à être l’un des artistes les plus aimés du spectacle, d’autant plus qu’à aucun moment nous n’avons connu des conflits dans lesquels il a été impliqué, c’est peut-être pourquoi il est devenu l’un des chanteurs et acteurs les plus précieux pour ses millions de fans.

Il semble que tout ce qui entoure Chayanne ne soit que des bénédictions et des histoires tendres, sans aucun doute Chayanne continuera à être l’une des célébrités les plus aimées et admirées.

Lisez aussi: Le fils de Chayanne surprend par son physique, comme son père?