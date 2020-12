Découvrez pourquoi Maluma a décidé de s’appeler ainsi pour sa carrière | .

Juan Luis Londoño Arias internationalement connu comme Maluma, Le chanteur colombien avait une raison très importante d’utiliser le pseudonyme “Maluma”, l’histoire semblera sûrement la plus tendre.

Bien qu’il ait déjà partagé dans certaines interviews la raison pour laquelle il a décidé d’utiliser ces trois syllabes ensemble et l’interprète de “Hawaii” a une fois de plus partagé la raison pour laquelle, lorsqu’il a commencé sa carrière de chanteur, il a choisi ce nom.

Aujourd’hui, ses chansons sont parmi les plus écoutées et chantées dans le monde, son public ne se développe pas seulement sur le continent américain, même si c’est de là que vient le plus grand nombre de fans. Maluma il a réussi à se frayer un chemin à travers d’autres pays.

Actuellement sur Instagram, il compte 55 millions 700 mille followers sur son compte, qui ne cesse d’augmenter, les paroles de ses chansons vous invitent à danser ou simplement à les chanter tout en dégustant une délicieuse boisson, l’un des chanteurs les plus beaux, charismatiques et avec un excentrique le goût de la mode doit avoir un nom fort, frappant et avec une grande signification.

Le 3 décembre 2017, une vidéo intitulée “Pourquoi Maluma porte-t-elle ce surnom? – Susana Giménez” a été partagée sur la chaîne de Susana, où le chanteur explique les raisons pour lesquelles il est venu chercher ce nom.

Pour le joueur de 26 ans, en entrant dans le monde de la musique, il a dû être identifié comme un artiste bien sûr qui ne regrette pas son nom, ce n’est pas pour cela qu’il ne l’utilise pas, mais il a lui-même précisé qu’il était déjà sur le marché un “Juan Luis” est l’interprète de “Bulles” Juan Luis Guerra, il n’a donc pas voulu répéter son nom.

Puis Londoño Arias s’est souvenu d’une anecdote que sa sœur aînée nommée Manuela lui avait racontée il y a longtemps, elle avait un animal de compagnie, un chiot qu’elle a décidé d’appeler “Malu” en raison de la composition des premières syllabes de ses parents, dit-elle Maluma que quand il était dans l’étude, il s’est souvenu de ce que sa sœur lui avait dit et s’est rendu compte que les personnes les plus importantes pour lui étaient précisément sa famille, alors il a décidé de faire de même que sa sœur, unissez-vous:

Ma – Marlli Arias, sa mère Lu – Luis Londoño, son père Ma – Manuela, sa sœur

Bien que très simple, cela simplifie tout ce qui est important pour Luis Londoño, en plus d’être un nom très simple, facile à apprendre et aussi frappant, sans aucun doute cette combinaison est devenue un succès ainsi que sa carrière.

J’ai adoré l’interview, merci de l’avoir apportée à votre émission su! C’est dans le seul endroit où je peux le voir car puisque je suis de loin je ne peux pas aller à ses concerts et le rencontrer », a écrit Maira Molina, une fan.

Maluma a été en constante tendance non seulement pour sa musique mais aussi pour sa vie privée, étant une personnalité publique et une grande célébrité, sa vie est un peu exposée au public et aux médias, il est inévitable que toute nouvelle liée à sa personne de C’est immédiatement devenu une tendance car sa dernière rupture avec le mannequin Natalia Barulich, c’était vraiment un scandale car il était impliqué dans une infidélité supposément forte.

À la suite de cette rupture, nous l’avons constamment vu devenir beaucoup plus populaire, notamment sur les réseaux sociaux, du fait de sa renommée il est inévitable de ne pas être avec tous les scandales ou polémiques dans lesquels il est impliqué, surtout lorsqu’il Cela le provoque comme sortir une chanson “dédiée” à son ancien partenaire.

Sans aucun doute, le nom de Maluma continuera de sonner non seulement à la radio mais aussi sur les réseaux sociaux et notamment dans les tabloïds des médias.

