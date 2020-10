Alors que nous étions tous très impatients du retour de Robert Pattinson sur le plateau de Batman après avoir été testés positifs pour COVID-19, personne n’envisageait l’incroyable transformation du célèbre acteur hollywoodien qui jouait le redoutable Penguin. Avez-vous découvert de qui il s’agit?

Il ne reste plus rien des traits de l’acteur irlandais de 44 ans qui a mis son visage à disposition pour être rempli de maquillage et de prothèses pour se mettre à la place du redoutable méchant. Ces données ne révèlent pas non plus votre identité, non?

Nous ne parlons ni de plus ni de moins que de Colin Farrell! Vous devez regarder la photo deux fois pour pouvoir distinguer quelque chose de la superstar.

On savait déjà que Colin rejoindrait la saga de la bande dessinée mais on n’avait jamais imaginé que sa transformation serait aussi radicale.

La nomination de la maquilleuse aux Oscars ne sera pas une surprise, car comme on peut le voir sur ces photos, son personnage a besoin de plusieurs retouches pour le rendre le plus réel possible. Et comme c’est bien accompli!

Colin a été photographié en train de filmer des scènes avec Robert Pattinson au St. George’s Hall de Liverpool lors de ce qui semble être un enterrement.

L’équipe de tournage a été très affectée lorsqu’elle a dû annuler des scènes avec Robert Pattinson, car il avait été testé positif au Coronavirus après avoir subi un test après avoir présenté certains symptômes.

Mais apparemment, le film réalisé par Matt Reeves n’aurait pas beaucoup de chance, après que le Premier ministre britannique a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les épidémies de virus, ce qui signifie qu’ils devront très probablement suspendre à nouveau le tournage.

Le film tant attendu qui devrait sortir en 2022, tant que la pandémie ne continuera pas à retarder le tournage, présente également la participation de Zoe Kravitz qui jouera Catwoman.