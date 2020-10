Penelope Cruz méconnaissable pour son nouveau rôle

La célèbre actrice espagnole semble méconnaissable dans la peau de son nouveau personnage portant ses cheveux complètement bouclés lors du tournage de scènes à Madrid.

Lagencia / Le Groupe Grosby

Katie Holmes et Emilio Vitolo Jr marchent leur amour même dans le métro

La célèbre actrice et son nouveau petit ami de 8 ans plus jeune ressemblent à deux touristes alors qu’ils se promènent dans New York en se tenant la main. A tel point qu’ils ont même pris le métro pour visiter la célèbre église San Patricio. Auront-ils un possible mariage en tête?

Backgrid UK / The Grosby Group Backgrid UK / The Grosby Group

La princesse Eugenia promène sa grossesse à la mode

La petite-fille préférée de la reine Elizabeth associe parfaitement une robe fleurie avec des bottes hauteur genou et un long pull lors de ses courses à Londres.

Backgrid UK / The Grosby Group

Sandra Bullock est une ancienne détenue

La célèbre actrice de 56 ans retourne au travail et tourne des scènes pour son prochain film Canda, dans lequel elle joue un ex-détenu récemment sorti après avoir purgé sa peine à la suite d’un crime violent.

Backgrid UK / The Grosby Group

Irina Baeva réalise son rêve

L’actrice russe qui triomphe au Mexique a réalisé l’un de ses rêves en pouvant acheter des chaussures dans la boutique exclusive de Sarah Jessica Parker et être conseillée par l’actrice qui jouait Carrie dans Sex in the City, avec qui Irina partage une grande passion pour chaussures.

Backgrid UK / The Grosby Group

Ryan Dorsey et Nickayla Rivera ensemble pour une bonne cause

La sœur de Naya Rivera, l’actrice de Glee décédée tragiquement après s’être noyée dans un lac de Los Angeles, emménage avec l’ex-mari de sa sœur pour l’aider à prendre soin de leur jeune fils, déclenchant ainsi des rumeurs de romance.

Backgrid UK / The Grosby Group Backgrid UK / The Grosby Group

Cristian Cheávez en vacances à Miami

L’ancien RBD montre son corps tout en profitant du soleil de Miami Beach accompagné d’un homme mystérieux.

Backgrid UK / The Grosby Group Backgrid UK / The Grosby Group