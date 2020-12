g

etting emporté dans le drame qui se déroule sur scène; acquérir des connaissances d’experts sur les temps passés du musée; passer des après-midis paresseux avec des œuvres d’art de la galerie – à l’ère de Covid-19, ces plaisirs peuvent sembler bien hors de votre portée. Mais ils ne le sont pas.

Vous n’avez pas besoin de quitter votre maison pour profiter de ce que certaines des institutions culturelles les plus célèbres de la planète ont à offrir. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger TikTok.

Le service de réseau social de partage de vidéos – surtout connu pour les vidéos imaginatives et éducatives publiées par sa communauté de créateurs – est également en train de devenir une ressource incontournable pour les amateurs de culture.

Du Rijksmuseum d’Amsterdam au Grand Palais à Paris, des organisations de renom, des associations caritatives et à but non lucratif ouvrent leurs portes aux utilisateurs de TikTok, donnant un accès exclusif aux bijoux qu’ils abritent.

Qu’il s’agisse de gros plans de trésors historiques ou de représentations théâtrales fascinantes, la solution culturelle dont vous rêviez vous attend sur TikTok. Pour un aperçu de ce que vous pourriez trouver, lisez la suite …

Voir les œuvres d’art prendre vie

Si vous avez déjà imaginé ce que pourrait penser un portrait, regardez les galeries des Offices en Italie (@uffizigalleries).

(Galeries des Offices)

Le musée d’art de Florence publie des vidéos amusantes, en haut à droite, présentant ses célèbres œuvres d’art avec une touche moderne. Il leur donne vie, révélant, par exemple, les pensées possibles de sujets célèbres, comme ce que le Jeune homme à la pomme de Raphaël pense de la vie de célibataire.

Ne manquez pas non plus Venus de Botticelli dans son «look corona» printemps / été 2020, illustré ci-dessus.

Profitez d’une nuit – ou d’une journée – à l’opéra

Vous pensez manquer ce voyage théâtral de Noël? Réfléchissez encore. Le Royal Opera House de Londres (@royaloperahouse) emmène les fans sur scène avec des extraits de son vaste portefeuille de ballets et d’opéras, tels que The Magic Flute, illustré ci-dessus.

(Tristram Kenton)

Avec des extraits de classiques comme Swan Lake et La traviata, il y a beaucoup à inspirer. Envie de vous impliquer? Trouvez le guide des six types de voix de l’opéra – lequel est le vôtre?

La Joconde (mais pas comme vous la connaissez)

Explorez les joyaux culturels de Madrid avec le Museo Nacional Del Prado (@museodelprado) – qui abrite des œuvres d’El Greco, Goya, Rafael et bien d’autres. À travers sa chaîne, vous découvrirez la Joconde du Prado – une peinture de la célèbre dame, réalisée par l’atelier de Léonard de Vinci.

(Museo Nacional Del Prado)

Découvrez également les détails exquis du jardin des délices terrestres de Jérôme Bosch, illustré ci-dessus, et assistez à un spectacle de flamenco devant Saint George and the Dragon de Peter Paul Rubens.

Une soirée pyjama du XVIe siècle

Savez-vous quand le premier taxi à essence a frappé les rues de Londres? Visitez le Museum of London (@museumoflondon), image principale, pour le découvrir.

Là, vous découvrirez des pépites historiques vraiment fascinantes sur notre capitale emblématique et ses habitants – comme ce que les londoniens aisés auraient pu porter au lit dans les années 1580, par exemple.

Travail à domicile, à la manière de Charles Darwin

(Patrimoine anglais)

Rencontrez Abdul Karim, Munshi (enseignant) de la reine Victoria et ami. Prenez le thé, à la manière géorgienne. Apprenez pourquoi il n’est pas correct de penser que le Frankenstein de Mary Shelley est un monstre. Et faites tout cela à travers English Heritage (@ english.heritage): ses clips fascinants sont des mini leçons de culture, couvrant un large éventail de sujets. Plongez assez profondément, vous trouverez même des conseils sur la façon de travailler à domicile, à la manière de Darwin.

Soulevez votre siège: des meilleures galeries du monde aux lieux les plus renommés de Londres, préparez-vous à vous perdre dans un voyage culturel inspirant sur TikTok. Ouvrez simplement TikTok pour être étonné aujourd’hui. @tiktok_UK