Décrivez sa silhouette, Maribel Guardia dans une salopette en jean séduisante | INSTAGRAM

Maribel Guardia est reconnue comme l’une des plus belles femmes de tous les temps dans le divertissement mexicain, d’autant plus si l’on parle du fait qu’elle a toujours été préservée beau Oui jeunesseEh bien, même si elle n’a plus 20 ans, elle a l’air fantastique.

A cette occasion, il lui suffisait de poser avec désinvolture, debout, pour avoir un grand impact sur les internautes, qui l’ont observée sur son profil de Instagram, car il montre sa beauté d’une manière incroyable, ravissant des centaines de milliers de personnes.

L’instantané de Maribel Guardia montre clairement l’excellent travail que la conductrice a accompli dans sa salle de sport, car nous savons bien qu’elle se consacre à faire ses exercices intensifs et à manger sainement, les principales raisons pour lesquelles elle a réussi à préserver une certaine manière et semble encore plus jolie que beaucoup de plus jeunes qu’elle.

En quelques heures à peine, la publication a réussi à rassembler plus de 67000 likes et clairement, ils ne pouvaient pas rater les commentaires où ils la flattaient et lui écrivaient des compliments assez créatifs, il ne fait aucun doute que les internautes se dépassent jour après jour, lorsqu’ils s’expriment il s’agit.

“#Happy # Saturday. Juste une pensée positive et un soupir de foi, pour commencer la journée avec joie et espoir , était le message laissé par Maribel en bas de sa photo, où elle apparaît vêtue d’une jolie salopette en jean met en valeur sa silhouette esquissée et la fait paraître beaucoup plus jeune.

Pour compléter son look frais, la mannequin a également décidé de porter une paire de chaussures de tennis de créateurs, car étant le week-end, tout ce qu’elle veut, c’est rester aussi confortable que possible, il est important de reposer ses pieds sur les talons.

La célèbre a plus de 5,9 millions d’abonnés sur Instagram avec un grand nombre de fans qui regardent tout le temps pour son nouveau contenu, et cette fois, elle l’a fait confortablement alors qu’elle était sur le point de quitter sa maison, nous pouvons même voir un de ses petits chiens derrière elle.

Rappelons-nous qu’il y a eu plusieurs occasions où Maribel nous a montré qu’elle avait une salle de sport à l’intérieur de sa maison, donc dans cet enfermement, elle n’a eu aucun problème pour continuer à faire de l’exercice et rester mince.

Un fait curieux à propos de sa salle de sport est qu’elle a les murs recouverts de photos d’elle-même, c’est vrai, tout en faisant de l’exercice, elle est motivée par ses propres photographies et veut préserver sa beauté autant que possible car grâce à elle, elle a réussi à rester à l’intérieur. du cœur de millions de personnes au fil des ans.

Il convient de mentionner que de nombreuses femmes ont exprimé le désir de s’habiller comme elle et ont choisi de suivre son exemple, en essayant d’avoir le même style de vie sain, cependant, nous savons avec certitude que ce n’est pas quelque chose d’aussi facile, donc c’est Reconnaît assez le grand effort et le dévouement de Guardia, sans renoncer à un seul jour de sa vie et bien sûr en être très fier, le laissant toujours voir dans ses publications.

Il est important de mentionner et de se rappeler que la Costaricaine a récemment fait ses débuts sur la plate-forme YouTube et a approché ses abonnés, ce qui a sans aucun doute laissé une profonde impression sur de nombreuses personnes qui ne s’y attendaient pas, car il y a à peine quelques jours que Maribel l’a ouverte. propre canal “Maribel Guardia Live”, où vous pouvez communiquer avec les fans, discuter de sujets d’intérêt et interagir avec eux.