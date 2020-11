Quelques jours à peine après avoir annoncé qu’elle attend à nouveau, la star de Jersey Shore Deena Nicole Cortese a révélé le sexe de son nouveau bébé. Cortese et son mari Chris Buckner attendent leur deuxième fils. Le couple, qui s’est marié en octobre 2017, est également les parents de Christopher John «CJ» Buckner, né en janvier 2019.

Cortese, 33 ans, a partagé la nouvelle d’une manière unique, alors que leur petite fête d’Halloween se transformait en une fête de révélation du genre. Le couple a montré un gâteau avec “Boo-y or Ghoul” écrit dessus. Une fois qu’ils l’ont ouvert, ils ont vu un gâteau de couleur bleue. Cortese, Buckner et CJ étaient tous habillés en personnages de Coco de Pixar. “On dirait que CJ a un petit frère”, a écrit Cortese dans la légende, ajoutant trois émojis bleus et le hashtag “boy mom”.

Buckner a ajouté une blague dans les commentaires, en écrivant: “Bonne chance [Deena]! 3 garçons, c’est vraiment beaucoup à prendre !! “Lauren Sorrentino, l’épouse de Mike” The Situation “Sorrentino, co-vedette de Cortese Jersey Shore, a simplement ajouté:” Félicitations !!! “The Situation lui-même a écrit:” Félicitations. “

Des centaines de fans ont également félicité Cortese. “Je l’ai deviné, j’ai deux fils à deux ans d’intervalle et c’est la meilleure chose qui soit”, a écrit un fan. “Avoir deux garçons est une course folle! Mais une course qui est tellement amusante et qui ne serait pas échangée contre le monde! Bonne chance”, a écrit un autre. “C’est tellement mignon de révéler le sexe, vous avez tous l’air super”, a ajouté un autre fan.

L’annonce de grossesse de Cortese était également sur le thème d’Halloween. Le 25 octobre, elle a partagé une collection de photos prises à l’extérieur de leur maison, CJ portant un adorable pantalon orange avec des fantômes et des chauves-souris, avec des citrouilles et des fleurs ornant le pas de la porte. Une citrouille avait une photo échographique enregistrée dessus. “Nous sommes ravis d’annoncer que nous attendons Baby Buckner # 2 le 1er mai 2021”, a écrit Cortese dans la légende. “Nos cœurs sont remplis d’amour et de joie! CJ va être le meilleur grand frère de tous les temps !!!” Elle a inclus un trio de hashtags amusants – «Je ne peux pas me faire peur, ma femme est enceinte», «Je sens un enfant» et «Ce n’est pas [a] truc, je vais être un grand frère. “

Cortese a rejoint Jersey Shore dans la saison 3, apparaissant dans l’émission jusqu’à sa fin en 2012. Lorsque MTV a relancé la série sous le nom de Jersey Shore: Family Vacation en 2018, Cortese a signé, aux côtés de The Situation, Nicole “Snooki” Polizzi, Paul “DJ Pauly D “DelVecchio, Ronnie Ortiz-Magro, Jenni” JWoww “Farley, Vinny Guadagnino et Angelina Pivarnick. En juin, Family Vacation a été renouvelé pour une quatrième saison, même si Polizzi n’apparaîtra pas régulièrement. L’émission reste l’une des plus populaires de MTV, la saison 3 se classant au deuxième rang des séries MTV les mieux notées chez les 18-34 ans, juste derrière The Challenge: Total Madness.