Si quelque chose est clair pour nous, c’est que la célèbre mannequin britannique, Demi Rose, experte du port de différentes tenues change de style à chaque occasion, comme elle le faisait aujourd’hui avec cette tenue verte, des colliers et une couronne ressemblant à un tout. déesse de la nature.

C’est une vidéo qu’il a placée dans ses histoires dans laquelle on a pu la voir la modélisation Devant la caméra de son téléphone portable, ce qui semble être sa tenue la plus extravagante et exotique, car elle avait de nombreux accessoires qui la rendaient très belle et attirante.

Comme on le sait dans ses histoires, il partage un peu plus de contenu que ses publications officielles car dans celles-ci il cherche à projeter le contenu le plus beau et le plus professionnel, laissant une grande partie de son divertissement pour ses histoires, nous rapprochant un peu plus de ses aventures.

Demi Rose trouve aux Maldives un pays qui possède des plages incroyables et des sites touristiques en gros, c’est pourquoi elle nous l’a déjà montré à d’innombrables occasions, nous montrant une partie des hôtels qu’elle visite, ainsi que sa grande entreprise, des modèles tout aussi beaux. que celle avec qui elle partage ses jours.

S’exhiber devant la caméra et modéliser diverses tenues est l’une de ses spécialités et c’est pour cette raison qu’elle a essayé de le faire tous les jours, donnant toujours son crédit respectif à la marque sponsorisée par Fashion Nova qui l’a beaucoup soutenue et ils se sont associés pour développer leurs réseaux. assez social.

Un autre détail très intéressant est que Rose est le centre d’attention sur Internet, lorsque les utilisateurs observent une autre fille, ils disent que Demi Rose est meilleure, il semble qu’ils sont très obsédés par elle et qu’ils aiment trop la voir grâce à son joli visage et son prononcé. courbes.

La situation mondiale continue d’être risquée, la jeune femme et ses amis ont visité le pays dans lequel ils aident l’économie et s’assurent que depuis leur arrivée là-bas il y a eu une augmentation de l’économie locale, ce qui est tout à fait positif depuis la réactivation. assez difficile pour beaucoup.

Certains pays ferment à nouveau leurs portes, on ne sait donc pas quel sera l’avenir de cette jeune Britannique, qui n’arrête pas de vivre des aventures et de voyager à travers le monde, malgré le fait que cette année elle avait prévu d’aller dans beaucoup plus d’endroits mais n’a pas pu. effectuer.

Pour cela et plus, nous continuerons à garder un œil sur Demi Rose étant l’une des filles préférées des internautes et maintenant elle nous a fait nous demander si elle sera en sécurité pendant son voyage.

Il y a quelques jours à peine, Demi Rose nous a également présumé qu’elle assisterait à un dîner très élégant au bord de la plage dans un endroit assez beau, dans lequel ils jouaient cette musique qu’elle aime tant qu’elle était ornée de lumières et de bougies qu’ils ont créées. une ambiance totalement chaleureuse, cosy et assez exotique qui se marie parfaitement avec les modèles qui s’y trouvaient.

Il est certain que Demi Rose continuera à nous chouchouter avec ses images audacieuses et de plus en plus meilleures puisqu’elle a réussi à avoir un style très marqué qui la distingue des autres filles sur internet. Il sera toujours en train de télécharger du nouveau contenu, nous vous recommandons donc d’être au courant de Show News afin de ne rien manquer et ainsi de pouvoir également voir les histoires que vous avez peut-être manquées, car elles sont supprimées toutes les 24 heures.