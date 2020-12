Déesse de Twerk, Billie Eillish révolutionne les réseaux avec sa danse | INSTAGRAM

Billie Eilish, depuis la sortie de son nouveau single a laissé son public en extase avec lui, c’est vrai, sa dernière production musicale, «Par conséquent, je suis», et avec le clip vidéo énergique qui l’accompagne.

Outre le fait que, quelques jours après le lancement, l’artiste américaine a publié, pour le plus grand plaisir de ses fans, des images et des vidéos montrant comment s’est déroulé le making off de la vidéo musicale précitée, qui a eu lieu vers 04h00 dans le tôt le matin dans un centre commercial vide, et c’est juste cette série d’images où l’on peut voir Eillish faire ses meilleurs pas, quand elle a décidé de faire twerk, un fait qui a provoqué une révolution dans les réseaux.

Et c’est ça, il n’est pas nécessaire de préciser que Billie ne nous a pas habitués à des mouvements de ce type, mais à leur déjà caractéristique saute sur scène et une manière particulière de bouger qui n’a rien à voir avec la provocation ou la s3duction démontrée dans cette danse insolite.

En fait, le point commun est qu’Eilish fuit toute manœuvre de commercialisation cela implique de laisser son corps ou son exposition au premier plan, puisque, comme elle l’a elle-même dit à plusieurs reprises, elle ne veut pas être réifiée, ou veut simplement éviter à tout prix la critique de son corps, puisque personne a le droit d’avoir une opinion sur lui, ainsi que sur elle-même.

C’est aussi pour cette raison que le fait de toujours porter des vêtements de tailles plus grandes que celles que vous devez porter, comme XXL, est dû à cette raison, plus tard, c’est quelque chose qui est devenu un style à part quand robe, qui à ce jour le définit déjà.

C’est pourquoi les morceaux de divertissement qu’elle a elle-même publiés sur Instagram ont laissé ses followers assez choqués, ils ont même montré leur grand étonnement dans la boîte de commentaires, et c’est parce que personne n’imaginait que la jeune fille de 18 ans savait aussi twerk et qu’en plus, il l’a bien fait.

Dans l’enregistrement tant mentionné et maintenant controversé, vous pouvez voir Billie Eilish jouer le défi Essayez de ne pas danser dans lequel nous pouvons voir clairement, cela échoue complètement, et alors qu’elle est emportée par la musique, la chanteuse montre des mouvements de hanche qui sont digne de tout danseur étudié.

C’est la troisième vidéo publiée dans la publication, où il apparaît avec ses vêtements amples déjà caractéristiques, et un ami, exécutant le défi que nous venons de dire, en arrière-plan, vous pouvez entendre les chansons et Billie ne peut tout simplement pas les laisser passer, alors il commence par quelques pas de danse simples, et au fur et à mesure que la musique progresse et s’intensifie, elle le fait de la même manière et finit par faire ses pas interdits.

Cela montre qu’il passe un très bon moment avec son partenaire de danse, qui échoue également avec la tentative de ne pas danser sur les chansons entendues, même si, au début, les deux sont un peu timides devant la caméra, mais ce n’était que suffisant pour commencer avec leurs pas de danse, pour que l’autre continue à danser.

Il y a même une partie très drôle, où quand la chanson Billie est jouée, elle ne reste que statique, tandis que son amie commence par ses mouvements de hanche, elle rit juste, immédiatement après, son partenaire tourne sa hanche vers elle, et quand elle voit ça Elle ne fait aucun mouvement ou quelque chose à ce sujet, elle décide de sauter et de lui donner une hanche, provoquant le coup pour la sortir du tir, et en même temps provoquant des rires parmi les personnes présentes.