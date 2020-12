Déesse d’or! Manelyk portait une tenue élégante mais séduisante | Instagram

Aussi connu sous le nom de Mane, l’un des membres les plus célèbres de Rive d’Acapulco Manelyk González a un charme avec lequel il lui est difficile de passer inaperçu, grâce à sa tenue dorée, elle a réussi à captiver plus d’un de ses fans.

La popularité de Manelyk a commencé en 2014 lors de la première saison d’Acapulco Shore avec 7 autres personnes qui sont restées un mois chez Aca Shore avec la seule et unique fonction de s’amuser et de provoquer la controverse en le faisant.

Mane n’a aucune difficulté à attirer l’attention de ceux qui l’entourent, elle prétend que cela s’est produit depuis qu’elle était toute petite, elle y est donc habituée.

Il convient de noter que bien que Manelyk Elle est devenue extrêmement populaire au cours de chacun des épisodes du programme, elle est aussi devenue de plusieurs personnes qui ne l’aimaient pas, y compris certains personnages de la maison, en fait son petit ami actuel Jawy Méndez ne pouvait pas la voir, il l’aimait premier chapitre de l’émission de télé-réalité.

Cependant, en montrant sa nature et que dès le premier moment elle a toujours été quelqu’un d’original, elle a réussi à gagner le respect des membres ainsi que de plusieurs téléspectateurs qui à l’époque ont commencé à la critiquer beaucoup, ainsi que sa meilleure amie (aujourd’hui) Karime Pindter.

À ce moment-là Manelyk Elle avait 24 ans, aujourd’hui l’influenceuse a respectivement 31 ans, en plus d’être une influenceuse reconnue, elle est aussi une femme d’affaires et un mannequin, qu’elle nous montre constamment sur son compte Instagram officiel.

L’une des photographies de Mane qui a attiré beaucoup d’attention est celle où elle apparaît vêtue d’une tenue dorée, vêtue d’un pantalon moulant et d’un chemisier en dentelle à manches évasées et à col roulé, ensemble les pièces qu’elle porte la font ressemble à une “déesse dorée”, son maquillage est naturel et ses cheveux sont attachés alors elle a fini par être très élégante.

Interview pour @ambiancemx où l’on parle de nouveaux projets, d’opérations tabou et parfois de petits secrets », a-t-il ajouté.

La surprise pour certains de ses fans a peut-être été le fait que nous la voyons généralement montrer des vêtements un peu minuscules et aussi quelques maillots de bain deux pièces, en tant que véritable professionnel à cette occasion a décidé de paraître aussi élégant que possible, ce Il a réussi à faire de son mieux.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

À ce jour Manelyk Il est l’une des célébrités de la maison du rivage qui a eu la plus grande popularité au cours des sept saisons, non seulement des premiers membres mais aussi des personnalités qui sont entrées plus tard dans le programme, apparemment personne ne lui enlève le trône de la reine.

Elle a clairement profité de beaucoup pour s’améliorer et n’étant pas une personne qui reste immobile, elle a trouvé un moyen d’être productive comme son amie Karime Pindter, puisqu’elles ont toutes les deux leur propre émission de télé-réalité, seulement que Mane le fait ensemble à son petit ami, ensemble ils s’appellent “Los Mawy”.

Ils ont récemment lancé la deuxième saison de l’émission de téléréalité “Los Mawy: de la tanière au ranch”, où ils ont tous les deux décidé d’aller vivre un temps dans un ranch familial Manelyk pour les aider, c’est quelque chose d’assez intéressant de les voir non seulement dans ce nouvel environnement mais ensemble à l’extérieur d’Acapulco Shore, vivant ensemble au quotidien.

Sûrement Manelyk Il trouvera à nouveau un moyen de divertir ses millions de followers sur Instagram avec ses tenues spirituelles, serrées et séduisantes ainsi que de promouvoir ses propres projets qui, nous en sommes sûrs, deviendront rapidement une tendance.

Lisez aussi: Voici à quoi ressemblait Manelyk d’Acapulco Shore lors de la première saison!