Déesse égyptienne? Demi Rose impressionne dans une tenue en tissu clairsemé | Instagram

Connu pour ses courbes Demi Rose Elle a laissé ses fans plus que captivés avec cette tenue de quelques tissus blancs, elle ressemblait à une déesse égyptienne.

La belle mannequin britannique qui a fait tant de soupirs une fois de plus, a montré pourquoi elle est l’une des célébrités préférées des internautes, en plus du fait que dans ses publications on voit constamment des milliers de coeurs rouges et des commentaires qui, à plus d’une occasion, ont fait rougir quelqu’un qui les lit.

Demi Rose Le nom complet du mannequin par Mawby semble apprécier tous les mots mignons que ses fans lui dédient dans chacune des publications sur son compte Instagram officiel, ainsi que sur Twitter, bien qu’elle y soit généralement un peu moins active et ait tendance à partager plus d’opinions que de photographies, même si c’est tout aussi populaire.

“La Résidence Tunis” est l’hôtel cinq étoiles où peut-être Demi Rose est resté pour profiter du climat, des chambres et des beaux paysages que cet hôtel a dévoilés, la photo de la belle mannequin de 25 ans a sûrement laissé plus d’un de ses fans sans voix et soupirant à la hâte.

La mannequin britannique est à moitié allongée dans un large fauteuil, la tenue qu’elle porte se compose d’un maillot de bain blanc qui vient avec quelques morceaux de tissu blanc, mais plus longs, atteignant presque le sol.

Facilement Demi Rose Elle pourrait s’avérer être une déesse égyptienne à cause de sa tenue et de l’image de la photographie, ce qui vous rappelle peut-être quelques souvenirs (ou liés) de Cléopâtre, le dernier pharaon égyptien.

Ce n’est pas la première fois que la mannequin d’origine anglaise partage une photo dans cette tenue, mais on pourrait dire que c’est la première fois que les soupirs qu’elle a volés sont en grande partie dus à la position dans laquelle elle se trouve, pas seulement à cause du simple fait de montrer leurs charmes, ladite photo a déjà plus de 260000 likes, cela a été partagé le 10 mai 2019.

À ce jour, Mawby compte plus de 15 millions 300000 abonnés uniquement sur Instagram, ce qui vous permet de donner une idée estimée de sa popularité.Pendant quelques années, il s’est aventuré dans les réseaux sociaux et a immédiatement commencé à être populaire.

C’est peut-être la combinaison de son visage angélique avec ses courbes et les poses de ses photographies, qui, bien qu’elle ait tendance à montrer beaucoup de peau, semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre le flirt et ce qu’il est prudent de publier.

Depuis quelques années et même si c’est déjà quelque chose de normal dans l’industrie du mannequinat et maintenant aussi avec les influenceurs Demi Rose pourrait avoir de grandes compétences au milieu, d’autres mannequins qui ont attiré l’attention comme elle, cependant on sait que Mawby est unique Bien qu’il y ait un partenaire (pour ainsi dire) qui lui ressemble assez, nous parlons du mannequin russe Anastasia Kvikto qui, à certaines occasions, nous avons vu sur des photos ressemblait beaucoup à la belle Demi Rose.

On sait peu de choses sur les deux modèles, mais nous sommes sûrs qu’il est peu probable qu’ils soient liés, en plus d’être originaires de pays différents, mais la ressemblance intense à la fois dans leur visage et dans leur physique ne peut être niée.

On pourrait dire que la belle Demi Rose est l’une des célébrités qui a choisi de ne pas lancer de page OnlyFans, même si avec elle ceux qui ont une très bonne rémunération se sentent à l’aise d’être jusqu’à présent avec leurs publications sur Instagram.

