Déesse!, Manelyk d'Acapulco Shore renverse Karime Pindter

Malgré la beauté des deux, la photographie et le corps de Manelyk González ont fini par capturer les yeux de milliers de personnes sur Instagram.

Manelyk González posée du bord de mer, à genoux et avec une vague se brisant sur ses hanches, ses courbes et son regard perdu dans l’océan ont fait de la carte postale quelque chose de vraiment spécial.

La photo de Manelyk González a été partagée le 2 septembre et a dépassé les 450 mille réactions sur son compte Instagram officiel; Ses partisans sont tombés à ses pieds et n’ont pas hésité à remplir sa boîte de commentaires de compliments, de baisers et de cœurs pour la star d’Acapulco Shore.

Délicieux flownastico! A écrit le beau modèle à côté de l’image.

Pour sa part, Karime Pindter Elle a également visité la mer, mais elle a décidé de poser de l’intérieur d’un jacuzzi chaud avec l’une de ses meilleures poses. La belle fille qui s’est fait connaître grâce au programme MTV a également choisi un tout petit maillot de bain deux pièces pour l’occasion et a posé debout les yeux fermés pour le plus grand plaisir de ses followers sur le célèbre réseau social.

Karime Pindter a partagé sa photo sur Instagram le 23 octobre et a obtenu plus de 200 mille réactions sur le célèbre réseau social; les compliments étaient à l’ordre du jour.

Vendredi de p3da inutile et beaucoup de soleil, a écrit la belle Karime avec sa photo sur le réseau social.

Karime Pindter et Manelyk González sont tous deux devenus des influenceurs grâce à leur participation à Acapulco Shore; le premier compte plus de 5,2 millions d’abonnés sur Instagram, tandis que le second, plus de 10 millions sur le célèbre réseau social.

Beaucoup de choses ont dérivé pour les deux de leur succès dans MTV. Dans les réseaux sociaux, des images de l’incroyable changement de Karime Pindter ont émergé depuis quelques années, ils ont même réalisé quelques vidéos pour faire la comparaison.

L’une des vidéos les plus populaires a montré que Karime a toujours été belle; Cependant, son physique a subi des changements radicaux depuis son admission à Rive d’Acapulco.

Cependant, et même elle l’a souligné elle-même, la pression et la renommée l’ont poussée à changer et elle le prend avec un tel humour qu’elle a même vulgarisé dans le programme l’expression «tout ce que vous voyez est opéré»; montrant qu’il n’a pas peur d’accepter ses changements, que ses adeptes applaudissent avec joie.

Dans la dernière saison de Rive d’Acapulco Les garçons ont apprécié le soleil, le sable et la mer dans le port de Mazatlán, Sinaloa. Les membres ont goûté aux délices culinaires, aux paysages, aux beautés et aux festivals de Sinaloa; mais aussi l’un des plus importants, le carnaval de Mazatlán, d’envergure internationale.

Celia Lora, Karime, Manelyk et leurs autres collègues ont apprécié les soirées Carnestolendas et en faisaient même partie lorsqu’ils ont défilé sur la célèbre avenue Del Mar.

Les garçons d’Acapulco Shore ont fait sensation dans le défilé lorsqu’ils sont venus avec des vêtements très petits et voyants qui leur ont permis de montrer leurs grands corps au public qui les a applaudis.