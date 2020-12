Déesse! Natti Natasha chante son succès sans vêtements pour ses followers | AP

Le chanteur dominicain Natti Natasha Elle sait parfaitement comment séduire ses millions de followers et à cette occasion elle l’a fait en chantant comment Dieu l’a mise au monde sur son compte Instagram officiel provoquant des soupirs sans fin.

Il ne fait aucun doute que parler de sensualité est synonyme de Natti Natasha, car dans chacune de ses publications sur les réseaux sociaux, elle attire l’attention des internautes très idolâtrés avec elle.

A cette occasion, en plus de la vidéo, il a également partagé une photographie sans vêtements et, comme prévu, les deux publications accumulent des millions de likes.

Encore une fois l’artiste urbain Natti Natasha Il a défié c3nsura sur le réseau social Instagram avec une vidéo personnelle et des photos assez suggestives.

En fait “How bad it was for you” a été le succès avec lequel il a ravi ses followers dans une vidéo où il était seins nus, couvrant ses seins de ses longs cheveux noirs ondulés.

Cette bande a besoin d’un NOM. . . Comment le mettons-nous? #Qu’est-il arrivé? #lavueltasetecayo #culito #tuotravez #quemaltefue Je n’ai besoin que de ça pour lâcher prise … Je défends les filles qui les changent pour une autre et qui veulent ensuite se tourner vers #nattinatasha #nattinat “, a écrit Natti dans la publication.

La vidéo a été partagée le 13 mai et jusqu’à présent, elle compte déjà plus de cinq millions de vues, tandis que la photo où seul le devant est recouvert d’une serviette dépasse trois millions de likes.

Cliquez ici pour voir la vidéo suggestive de Natti Natasha.

JE NE SAIS PAS OU ÉCOUTER OU REGARDER, QU’AVEZ-VOUS FAIT? “,” Ça dure maman deux un bonbon “,” J’aime cette chanson “,” Si mon amour je me souviens “,” Béni soit le caméraman “,” Je voudrais être le caméraman voir “,” LE CHIEN REPENTANT “, étaient quelques-uns des commentaires.

Pour cette représentante de la musique urbaine, les défis ont grandi et peu à peu elle bat ses propres records, car il suffit de faire le tour des réseaux pour se rendre compte qu’elle est une déesse de l’Olympe.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, pour Natti Natasha, le chemin du succès n’a pas été facile du tout, car devoir évoluer dans un monde musical dominé par les hommes s’est avéré être un énorme défi, car ce n’est pas seulement une compétition pour le marché de la musique, mais parce que beaucoup de ceux qui dirigent l’industrie pensent encore que les femmes ne vendent pas.

Alors avant d’entrer dans ce monde du show business, l’ancienne étudiante en génie industriel se voyait déjà sur scène, elle rêvait de chanter au-dessus d’eux et quand elle a eu l’occasion de se lancer, elle ne l’a pas ratée.

J’étais une jeune femme de sa maison et quand elle sortait, elle ne le faisait que pour chanter. Je m’enfuyais avec le groupe pour jouer », commenta-t-il avec un sourire.

En effet, Don Omar, l’un des grands représentants du genre urbain, a été parmi les premiers à voir son potentiel et c’est pour cette raison qu’il n’a pas hésité à l’essayer.

De nos jours, alors que les réseaux sociaux sont devenus des fenêtres sur le monde, les vidéos des chanteurs aiment Natti Natasha ils ont réussi à franchir les barrières et à atteindre des millions de personnes directement via leurs ordinateurs et téléphones, obtenant un succès sans précédent qui continue de briser les stéréotypes.

Un de ses secrets pour réaliser ce qu’elle a et ce qui jusqu’à aujourd’hui était la discipline et surtout, croire en ce qu’elle faisait.

Ce n’était pas du tout facile, car ce n’est pas qu’ils m’ont donné un oui tout de suite, j’ai plutôt duré de nombreuses années et je pense que cela a été réalisé grâce à ma constance (travail) et ma discipline, mais surtout, grâce au fait que j’ai pu montrer mon art, parce que c’est pour moi ma passion », a expliqué la jeune femme.

Cela peut vous intéresser: Natti Natasha ravit avec un maillot de bain tricoté blanc De sa fenêtre!