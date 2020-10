Déesse, Natti Natasha et son chemisier qui brille beaucoup et ne cache rien | Instagram

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha a laissé ses followers sans voix sur Instagram et a prouvé qu’elle était vraiment une déesse dans sa dernière photo, où son chemisier est devenu le protagoniste.

La belle chanteuse a choisi pour l’occasion une tenue prévue pour sa vidéo Diosa, un chemisier qui a volé énormément de soupirs sur Instagram pour beaucoup briller et cacher très peu de beauté Natti Natasha.

La chanteuse de reggaeton fait actuellement la promotion de Diosa, son dernier clip vidéo en collaboration avec Anuel, c’est pourquoi elle a partagé quelques photos sur ce thème.

Natti Natasha a posé pour la caméra dans ce vêtement transparent qui révélait ses charmes dans un magnifique soutien-gorge noir. L’interprète de Déesse Elle a accompagné sa tenue d’un tour de cou et d’un bracelet sur son bras gauche, ses cheveux en l’air et son maquillage naturel lui ont donné une touche magique.

La photo partagée il y a 5 heures a dépassé le demi-million de réactions sur le célèbre réseau social et une énorme quantité de commentaires flattant sa beauté, son talent et le succès de Diosa.

Je t’aime, Déesse et même les propositions en mariage, étaient quelques-uns des commentaires que la publication de Natti Natasha sur Instagram a reçus.

Je donne aux autres l’air envieux, c’est la phrase avec laquelle la belle chanteuse dominicaine accompagnait sa photo.

Il y a 3 jours, le reggaeton a publié une autre photo de Diosa, dans laquelle elle peut se admirer dans l’eau et avec une couronne sur la tête, son expression surpasse la coquette. Cette publication a dépassé les 700 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Diosa, est une collaboration de Natti Natasha, Anuel et Myke Tierra qui a été lancée sur la plateforme YouTube il y a 18 heures, devenant un véritable succès, dépassant le million trois cent mille visites sur la plateforme et se classant actuellement au sixième rang des tendances au Mexique .

Ce clip vidéo, fans de Natti Natasha Ils le considèrent comme un vrai cadeau, car on y voit la belle interprète de La meilleure version de moi dans des tenues vraiment révélatrices qui la rendent plus que spectaculaire.

Natti Natasha s’est entièrement consacrée à sa musique; Cependant, le chanteur d’origine dominicaine de 33 ans n’a pas échappé à l’actualité des potins.

L’une des rumeurs qui a le plus suivi sa carrière musicale est celle qui assure qu’il y a quelque chose entre elle et le reggaeton Daddy Yankee. Papa, l’un des premiers porte-parole internationaux du reggaeton, est l’une des personnes les plus proches de Natti Natasha, donc il y a ceux qui disent avoir été amoureux.

Malgré les rumeurs, la chanteuse n’a pas été réprimée pour parler du célèbre et à plusieurs reprises elle a partagé son admiration et sa gratitude envers Yankee.

Natti Natasha a souligné que le joueur de reggaeton a été un énorme soutien dans les moments difficiles et dans sa carrière artistique. De plus, il a exprimé son affection pour la femme et la famille de Daddy Yankee.

La belle chanteuse s’est avérée être une femme assez familière, partageant souvent des images avec sa famille et ses amis, mais les favoris de ses followers sur les réseaux sociaux sont certainement ceux dans lesquels elle apparaît montrant sa beauté dans toute sa splendeur.

Malgré la pandémie actuelle de coronavirus, Natti Natasha est restée au courant et publie des hits les uns après les autres, puisque heureusement, les réseaux sociaux ont permis à la musique de ne pas s’arrêter.