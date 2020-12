Déesse! Shakira pose avec des bas ajourés et montre ses courbes | AP

Sur son compte Instagram officiel, la belle chanteuse colombienne Shakira Il a partagé une photo rétro ravissant ses millions d’adeptes avec ses courbes, apportant des soupirs à plus d’un dans le célèbre réseau social.

Comme vous vous en souvenez peut-être, au début, Shakira a été présentée comme une fille rebelle avec des chansons qui présentaient une analyse de la société des années 90, le même esprit qu’elle reflétait également dans sa garde-robe.

Il ne fait aucun doute que les femmes noires musclées et les jeans usés étaient indispensables dans ses tenues, tout comme les ceintures et bracelets en cuir, les chaînes, les cheveux sauvages et le maquillage des yeux bien défini.

C’est ainsi que d’une rock girl, elle est devenue une célébrité de la musique dans le monde entier et son look a été complètement transformé.

Cependant, la chanteuse colombienne conserve son âme rebelle, mais adaptée à l’élégance qu’exigeaient bien sûr les tapis rouges.

Il est à noter qu’elle a joué sur les couvertures de magazines infinis et aussi, Shakira tombez amoureuse de tout ce qu’elle porte, que ce soit des robes à paillettes, des pantalons, des t-shirts sobres, des blazers ou des vestes.

De plus, elle porte tout avec son style unique et au cours des dernières heures, elle a surpris avec une photo inédite où elle a été montrée avec une maille ultra-coupée, un haut, un bandeau métallique et ses cheveux semi-rassemblés, une tenue rétro qui pourrait bien être pour son prochain clip vidéo.

Alors ils me disent que tu cherches une fille comme moi … », écrit Shakira sur la photo.

Nul doute que la tenue de la belle chanteuse colombienne a complètement tourné sur les réseaux et est tombée amoureuse de ses millions de followers en exhibant son arrière-garde avec un body string et des bas ajourés.

Comme prévu, cette publication a fait grand bruit parmi ses adeptes et jusqu’à présent, elle compte plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires où ils soulignent à quel point elle est toujours belle.

Est-ce que c’est une vidéo ????? “,” Belle reine “,” J’ai déjà besoin de voir cette vidéo .. J’ai tellement d’attendre “,” Je ne peux pas attendre Reine “,” Nous voulons un rendez-vous “, sont quelques-uns des nombreux commentaires qu’il a reçu dans les dernières heures.

C’est ainsi que la photographie en noir et blanc a suscité une grande émotion, non seulement à cause de l’apparence candide du chanteur colombien, mais aussi parce qu’elle donne un indice sur ce qui sera sûrement la nouvelle vidéo du chanteur aux côtés du groupe Black Eyed Peas, avec qui il a collaboré sur un sujet émouvant et accrocheur.

Il est à noter qu’il y a quelques mois, Shakira et Black Eyed Peas a sorti le tube “Girl like me”, cependant, une vidéo de la chanson n’a jamais été enregistrée, donc ses adeptes étaient confus et impatients de voir leur artiste préféré à côté du groupe de hip hop américain -Pop.

Cependant, la photo partagée récemment par Shakira a donné l’espoir que cela sera bientôt possible.

De son côté, Black Eyed Peas a également célébré ce nouveau projet avec Shakira, partageant quelques photos de ce que sera la nouvelle vidéo, qui se veut un succès.

Dans certaines scènes, vous pouvez voir un groupe de danseurs exécuter un mouvement et une chorégraphie candide, vêtus de tenues de style urbain aux couleurs néon et d’un maquillage qui brille de lumière noire.

Dans la publication la plus récente du groupe, ils ont partagé une photographie où un ensemble rougeâtre est vu en arrière-plan, tandis qu’au premier plan un clap apparaît net montrant le plan qu’ils enregistraient à ce moment-là, ce qui indique que la vidéo de Shakira et les Black Eyed Peas sont une réalité.

