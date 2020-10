Déesse, Yanet García sort de l’eau et montre ses charmes de Madrid | INSTAGRAM

La belle ancienne chauffeuse et météorologue, Yanet García, s’est consacrée à télécharger du contenu de plus en plus attrayant et cette fois, elle s’est montrée comme une véritable déesse de son hôtel à Madrid.

La belle jeune femme a pris une vidéo quittant le piscine d’une manière assez créative et avec laquelle elle cherche à montrer ses charmes à ses followers, qui considèrent qu’ils sont “ceux à un million de dollars” faisant référence à la grande valeur de ses courbes, qui l’ont beaucoup aidée dans sa quête de gloire.

Même s’il vaut la peine de mentionner que Yanet García a travaillé très dur pour atteindre ses objectifs aussi bien dans son passé qu’il l’était “la fille de la météo “, ainsi que dans le présent à la recherche de sa nouvelle orientation pour être une entraîneure en nutrition et en exercice.

Cela pourrait aussi vous intéresser: en maillot de bain, Yanet García a posé devant le miroir de manière spectaculaire

Le court clip compte déjà plus de 2 millions 300 mille reproductions et des milliers de commentaires où ils la flattent et commentent des textes créatifs, avec lesquels ils cherchent à attirer l’attention de la belle femme.

La grande portée qu’elle a et la grande attention qu’elle porte sur son réseau social Instagram est assez impressionnante, étant facilement l’une des femmes mexicaines les plus populaires et les plus recherchées par ses fans, qui sont au courant de tout ce qui se passe en espérant que ce soit le cas. quelque chose comme ce qu’il a fait aujourd’hui.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO EN GRASSE

Les internautes se sentent assez gâtés par Yanet, puisqu’elle cherche à produire ce type de contenu pour les garder heureux et divertis, sa silhouette étant au centre de son contenu, puisqu’elle sait ce que cela génère pour le montrer.

Ce qu’il nous a dit récemment, c’est qu’au début, il ne pensait pas en arriver là où il est aujourd’hui, cependant, grâce à l’exercice et à une alimentation équilibrée, il a réussi à devenir ce qui est aujourd’hui une jeune femme en bonne santé et belle qui s’efforce. pour réaliser vos rêves.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Son objectif de vie a un peu changé depuis avant c’était de se tenir au courant des phénomènes météorologiques et d’améliorer sa façon de le faire, mais aujourd’hui il a une nouvelle approche et tout cela grâce à une expérience qu’il a récemment vécue avec sa mère.

À travers une vidéo postée sur son Instagram, elle nous a confié qu’il y a quelques semaines, elle recommandait à sa mère des routines et un régime, ce qui a grandement amélioré sa qualité de vie et lui a fait penser que ce serait une très bonne idée d’étudier et de se consacrer. être un coach nutritionnel de qualité supérieure.

Dans ces études dans l’une des écoles de nutrition les plus prestigieuses des États-Unis et il a partagé avec nous qu’il avait déjà sa page où vous pouvez vous abonner pour recevoir son coaching, cherchant à aider les gens à se sentir mieux.

La belle jeune femme qui est récemment revenue pour effectuer son travail en tant que fille de la météo pour signaler l’ouragan “ Delta ” qui était dans la catégorie 3, bien que Conagua ait précisé qu’elle restait dans la catégorie 4 avant de toucher terre.

Et c’est ainsi que nous nous sommes à nouveau excités au pouvoir, même si c’était pour lire ses propos à ce sujet, car comme on le sait, il ne s’est pas arrêté devant une caméra depuis longtemps pour nous donner toutes les informations sur les phénomènes météorologiques comme il le faisait auparavant.