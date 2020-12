Défendre Wonder Woman, Gal Gadot, son prochain rôle en tant que Cléopâtre | Instagram

Gal Gadot s’apprête à relever un nouveau défi dans sa carrière, après s’être démarqué avec son personnage de “Wonder Woman“(” Wonder Woman “) la star jouera dans un nouveau film dans lequel elle jouera” Cléopâtre “.

Un nouveau défi arrive dans la vie de la star hollywoodienne, Gal Gadot qui abandonnera son emblématique armure dorée et sa personnalité farouche pour incarner la célèbre “grande reine égyptienne”, “Cléopâtre“.

L’une des femmes les plus célèbres de l’histoire, était la jeune pharaon qui a assumé le trône d’Egypte, “Cléopâtre”, un personnage qui jusqu’à aujourd’hui, sa vie suscite une grande curiosité et a été l’une des inspirations de l’industrie cinématographique.

C’est maintenant Gal Gadot qui relève le défi de recréer la mystique et ancienne reine, même si cela lui a valu des critiques, la star d’origine israélienne est excitée et bien que cela ait généré des commentaires négatifs, Gal Gadot a pris la tâche. pour répondre et défendre votre prochaine interprétation.

Le film projeté autour de la belle Cléopâtre signifie l’un des grands projets de la carrière de l’actrice qui a donné vie à Diana Prince, dans “Wonder Woman”

La nouvelle aventure dans laquelle Gal Gadot s’est lancé est un blockbuster qui aspire à être aussi grand ou plus grand que celui avec Elizabeth Taylor en 1963.

La nouvelle est passée par diverses sources qui ont fait écho au nouveau projet qui comprenait l’ancienne reine de beauté et artiste de cinéma, Gal Gadot.

Cependant, certains critiques après la publication de la nouvelle ont tourné le producteur sur la cible car certains utilisateurs ont déclaré que le rôle devait être adapté à une actrice qui était principalement conforme à ladite culture (égyptienne), suggérant que celle qui a à peine donné vie à “Wonder Woman” n’est pas la candidate parfaite.

Cependant, Gal Gadot a choisi de ne pas éluder les commentaires qui ont émergé après l’annonce de sa nomination et c’est ainsi qu’il a répondu.

“Je veux célébrer son héritage”

Gal Gadot, qui va se mettre sous la peau du macédonien historique a rapporté qu ‘”il n’y avait pas d’actrices macédoniennes”, et elle est une grande admiratrice de ce personnage qui l’a amenée à l’accepter sans crainte.

Tout d’abord, si vous voulez être fidèle aux faits, Cléopâtre était macédonienne. Nous recherchions une actrice macédonienne qui pourrait s’intégrer à Cléopâtre. Elle n’était pas là et j’étais passionnée par Cléopâtre.

L’actrice est convaincue qu’elle ou quelqu’un d’autre peut représenter une version de ce personnage célèbre

J’ai des amis du monde entier, qu’ils soient musulmans, chrétiens, catholiques, athées, bouddhistes ou juifs, bien sûr. Les gens sont des gens et je veux célébrer l’héritage de Cléopâtre et honorer cette incroyable icône historique que j’admire tant. Vous savez, n’importe qui peut faire ce film et n’importe qui peut aller de l’avant et le faire. Je suis très passionné que je fasse le mien aussi.

C’est à travers un message Twitter que l’artiste de 35 ans a confirmé la nouvelle avec enthousiasme.

Comme vous l’avez peut-être entendu, je me suis associé à @PattyJenks et @LKalogridis pour porter l’histoire de Cléopâtre, reine d’Égypte, sur grand écran d’une manière qu’elle n’a jamais été vue auparavant. Pour raconter son histoire pour la première fois à travers les yeux des femmes, à la fois derrière et devant la caméra. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB – Gal Gadot (@GalGadot) 12 octobre 2020

Il est à noter que selon les archives historiques qui ont été publiées, et dont Gal Gadot fait également référence, c’est qu’en réalité, Cléopâtre avait peu de sang égyptien puisqu’elle était à l’origine macédonienne, elle descendait de Ptolémée Ier, un général gréco-macédonien.

Jusqu’à présent, on ne sait toujours pas où se trouve le tombeau de Cléopâtre, une découverte qui n’a pas encore été possible à notre époque.

Cléopâtre a appris à connaître tant de détails sur ses origines, sa vie, ses amours et la folie de Marco Antonio pour elle, jusqu’à ce que ce qui l’a conduite à sa dernière heure, cependant, l’emplacement de ses restes est un mystère total. .

Avec un livret écrit par Laeta Kalogridis, (Alexander the Great – 16%, The Sinister Island – 68%, Battle Angel: The Last Warrior – 55%), un drame historique dont elle est également la productrice exécutive est capturé.

Le projet a été laissé entre les mains de Paramount après que d’autres sociétés telles que Netflix, Universal, Apple et Warner Bros. se soient concurrence.

De même, on sait que les producteurs comprennent Paty Jenkins avec Charles Roven et Jaron Varsano. Apparemment, Gal Gadot a été l’un des candidats préférés dès le premier moment des négociations, ce qui ne tarderait pas à être finalisées, selon ce qui s’est passé.

Elle a conclu le contrat avec rapidité, du moins c’est ce que Deadline a dit à la mi-octobre.

Il faut se rappeler que Patty Jenkins est l’un des producteurs d’une autre grande production, dont certains détails ont été révélés il y a quelques jours, une nouvelle aventure galactique de Star Wars, Rogue Squadron, dans laquelle apparemment Gal Gadot serait également vu avec Chris Pine.

C’est Lucasfilm qui aurait choisi Jenkins pour diriger ce nouveau projet, apparemment sa carrière reste à l’aube et celle de Gal Gadot semble suivre ses traces.