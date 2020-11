Défi accompli! Violeta Isfel s’habille avec quelques hamburgers | Instagram

La belle actrice Violeta Isfel a surpris Instagram en relevant le défi promis dans Me Caigo de Risa et en posant avec seulement quelques hamburgers.

Cette belle femme qui augmentera sa notoriété grâce à la telenovela Oser rêver Aux côtés de Danna Paola et Eleazar Gómez, elle a prouvé qu’elle était une femme de parole et a relevé son défi en partageant une photo sur ses histoires Instagram où on peut la voir poser uniquement avec quelques hamburgers, bien sûr Isfelburguers.

Violet Isfel Elle était la plus belle avec ses cheveux baissés et son air comme si elle avait été prise par surprise en couvrant une partie de son torse avec de la nourriture.

Cela peut vous intéresser: La photo qui a dérangé les fans de Violeta Isfel: “Je n’aimais pas te voir”

L’actrice est l’un des chouchous des téléspectateurs de Je tombe de rire et c’est apparemment dans l’émission d’hier, dans laquelle David Zepeda était un invité spécial, qu’elle a promis de poser ainsi sur le célèbre réseau social.

L’image que Violeta Isfel a partagée est en noir et blanc et a fait sensation parmi ses followers en la plaçant dans une tendance Google.

L’actrice a montré que tout travail est digne et qui persévère atteint et montre ses Isfelburguers. Violeta Isfel a décidé de soutenir sa famille pendant cette quarantaine dans laquelle il y avait très peu de travail et il fallait trouver un autre revenu, c’est ainsi qu’elle a commencé ses Isfelburguers.

Violet Isfel est rapidement devenue une sensation avec elle hamburgers que ses partisans n’ont pas arrêté de demander.

REGARDEZ LA PHOTO SPECTACULAIRE DE VIOLETA ICI

L’actrice a partagé que le secret réside dans la viande, qui est préparée avec une recette spéciale et beaucoup d’amour.

Violeta Isfel est passée de la livraison à domicile à la création d’un local, puis elle a grandi et a maintenant un restaurant entier avec une cuisine variée avec de la musique live. Une croissance énorme et bien méritée, félicitations!

Cependant, Violeta Isfel a clairement fait savoir qu’elle ne quitterait pas le métier car c’est sa passion, de sorte que lorsqu’elle prendra soin de lui, ce sera son mari et sa famille qui reprendront son entreprise.

Le célèbre a été très actif à la télévision, en Je tombe de rire et quelques autres projets; en plus d’être très actif sur les réseaux sociaux.

Violeta Isfel a fait gâter ses adeptes avec ces types de photographies qui allaient au-delà du flirt et même, à certaines occasions, étaient prises par son propre mari de son lit; cependant, il a arrêté de les partager sur Instagram.

L’actrice a été interrogée sur ce changement et a brisé le silence sur la raison, alors que le célèbre réseau social commençait à restreindre ses images, elle a donc commencé à mieux les éviter.

Violeta a été mentionnée récemment dans les notes sur Eleazar Gómez, car un décompte a été fait des actrices ou des célébrités qui en ont été affectées et bien qu’il n’y ait eu aucune relation autre que du travail entre elles, elle a été affectée par le protagoniste d’Atrévete. à rêver.

Il s’est avéré que la production et les acteurs de la telenovela étaient assez bouleversés puisque Danna Paola et Eleazar Gómez ont disparu pendant longtemps et ont retardé tout le monde; donc Violeta Isfel ne se tut pas et commenta son agacement.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Les commentaires du Violet Isfel Ils sont venus voir l’ex de Danna Paola et l’ont attaquée, les adeptes du célèbre l’ont décrit comme mis0gino, pour ses paroles fortes envers Violeta.

Pour l’instant, la talentueuse célébrité a préféré rester en dehors de cette situation et que ce sont eux qui doivent agir pour qu’Eleazar Gómez soit identifié comme coupable ou innocent.

En raison de cette même situation, la belle Maribel Guardia a eu des ennuis avec ses followers en soulignant qu’elle ne croyait pas que l’acteur était comme ça et qu’ils devraient montrer des preuves de ce qui s’est passé entre lui et sa petite amie.