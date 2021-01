Défie tout! Kendall Jenner pose avec son torse découvert | Réforme

Le modèle et mondain Kendall Jenner et sa pose la plus provocante sur le réseau social Instragram a laissé la bouche grande ouverte à ses followers qui sont rapidement venus à la publication pour la remplir de compliments.

Kendall Jenner a une fois de plus mis le feu à Instagram, et malgré le fait que la top model nous ait plus qu’habitués à ses photographies sensuelles et provocantes, cette fois, elle est allée plus loin.

La fille de Kriss Jenner a été photographiée complètement nue devant un petit miroir circulaire, dans lequel une partie du torse de la jeune femme est exposée.

Aussi à côté de l’image, Kendall a partagé avec ses followers une courte vidéo dans laquelle on peut voir qu’il porte exclusivement une petite culotte noire, et dans laquelle il fait un effet de zoom qui lui permet de voir sa poitrine de plus près.

Il est à noter que Kendall a déjà défié Instagram à plusieurs reprises, se moquant de c3nsure avec différents effets dans ses photographies, mais dans lesquels ses nus sont parfaitement intuitifs.

Techniquement, ce n’est que mon torse », a écrit Kendall Jenner dans le post.

Et il semble que Kim Kardashian ne soit pas la seule reine de la prov0cation dans le clan le plus médiatique et le plus puissant du monde des célébrités.

La publication qui a été partagée exactement le 17 septembre 2018 a été très réussie et compte jusqu’à présent plus de 5 millions de vues et d’innombrables commentaires de ses abonnés.

Avec des revenus de plus de 22 millions de dollars en 2017, Kendall a réussi à devenir le modèle le mieux payé au monde par rapport à Gisele Bündchen.

Cliquez ici pour voir la photo de Kendall Jenner.

Dans diverses interviews, et même à chaque saison de l’émission familiale, nous avons toujours vu une jeune femme timide qui est passée d’une jolie fille à une adolescente.

Ce que Kendall Il a toujours dit clairement que son rêve était toujours d’être un modèle et je ne doute jamais d’en être un, c’est pourquoi je me bats pour cela.

Je n’essaye pas de m’accrocher à un nom de famille ou à quelque chose comme ça. Dans la vraie vie, j’ai travaillé dur pour arriver là où je suis. “

Cependant, il y a eu un grand saut qui l’a amenée du petit écran à la piste de la Fashion Week de New York: marcher pour Marc Jacobs.

Le créateur américain est connu pour faire ses débuts sur son podium et c’est ainsi qu’il a passé 2014 avec Kendall, car dans cette promenade, il a réussi à faire la une de tous les portails de presse rose parce que personne ne s’y attendait et c’était le grand début de Jenner dans le monde du mannequinat.

Et nul doute que l’adolescente a su profiter de cette soudaine renommée dans le monde de la mode et que personne ne peut l’arrêter.

Maintenant, Kendall est le visage de la marque de cosmétiques Estee Lauder, elle est le visage de la campagne printemps-été Chanel, elle est mannequin Calvin Klein, elle a participé à la collection hiver Givenchy 2014, le magazine GQ l’a nommée «la personne la plus cool le monde “et a assuré que” l’année de la Jenner “et ceux-ci n’ont été que quelques-uns.

Il est à noter que si sa carrière de mannequin se développe comme de la mousse, Kendall Jenner elle essaie de rester à l’écart des problèmes de sa famille télévisée car bon, dans le monde de la haute couture, ils ne regardent pas très favorablement les potins auxquels elle est exposée.

Et bien que l’on pense qu’il a réussi à sauter grand pour le nom de sa famille, la vérité est que Kendall est une fille à admirer.

