Défiez Natti Natasha avec une photo alors que Dieu l’a mise au monde | .

La jolie chanteuse de reggaeton, Natti Natasha, Il s’est tourné sur les réseaux sociaux après avoir partagé une photo dans laquelle il pose sans aucun vêtement remplissant ses followers de soupirs, car avec elle il a laissé très, très peu à l’imagination.

Natti Natasha a partagé une photographie à haute tension qui a laissé sa silhouette découverte, et également laissée au bord de c3nsura, car elle montre presque tout.

C’est vrai, Natti Natasha est de nouveau revenu à lancer un défi au strict règles du réseau social Instagram en publiant une photo haute tension qui montre pleinement son corps d3sknot.

Et c’est que malgré la réglementation communautaire sur les d3snudos qu’Instagram a, la chanteuse et compositrice dominicaine l’a joué avec une photographie audacieuse qui montre son d3snuda dans une partie d’une maison à Saint-Domingue, en République dominicaine.

C’est ainsi que sur son compte Instagram, l’interprète de chansons comme «Criminal» et «In pyjamas» a ravi les regards de ses milliers de followers en exhibant sa silhouette spectaculaire et en laissant très peu de place à l’imagination.

Sur IG, je vous vois toujours “comme” cette Domi que vous aimez, quand elle vous dit Papi “, a écrit Natti dans la publication.

Sur la photo, vous pouvez voir une partie de son arrière et ses attributs avant, qui étaient légèrement recouverts par une serviette blanche, cependant, son profil permet de voir parfaitement ses courbes incroyables.

Cette publication a été partagée en mai dernier et on ne sait pas s’il s’agit d’une photographie actuelle ou non, car à cette époque, il y a deux jours, la chanteuse a publié une vidéo à domicile où elle a fait un topless pour sa nouvelle chanson, qui a été enregistrée à la maison. qu’il partage avec son manager, Rafael Pina, à New York, aux États-Unis, où il a purgé sa peine.

Comme prévu, la photographie a fait une grande impression parmi ses adeptes et à ce jour, elle compte près de trois millions de likes et des milliers de commentaires de ses adeptes qui sont stupéfaits par son inégalé. beauté.

Cependant, bien qu’il ait reçu beaucoup de bons commentaires, tous les messages qui ont été laissés ne sont pas positifs, car il y a ceux qui l’ont critiqué pour s’être exposé de cette manière.

Tu es très jolie, mais tu ne dois pas exposer ton corps comme ça “,” Il n’est pas nécessaire que tu te montres comme ça pour voir à quel point tu es belle et talentueuse “ou” Quel manque de respect pour ceux d’entre nous qui suivent ce chanteur “, ont-ils écrit.

La belle dominicaine a fait plusieurs collaborations avec d’autres chanteurs de reggaeton, l’une des plus reconnues étant avec Daddy Yankee, depuis elle a partagé une vidéo où elle a dansé une de ses chansons sans crainte.

Il faut mentionner que cette publication n’est pas la première qu’elle partage pour montrer sa silhouette, il y en a déjà eu plusieurs et quoi de mieux pour être dans une beauté comme elle, bien sûr pour le bien de ses adeptes masculins.

Sans aucun doute Natti Natasha Au fil des années, elle a réussi à devenir l’une des artistes les plus populaires d’aujourd’hui et c’est principalement parce qu’elle a une voix incroyable et unique et c’est grâce à cela que les meilleurs artistes latins la recherchent pour interpréter des chansons. comédies musicales avec eux.

En revanche, sur les réseaux sociaux, l’interprète de “Sans pyjama” a une grande renommée, puisque chaque fois qu’elle fait une publication, elle devient virale en quelques minutes, comme elle l’a fait sur la photo que nous avons mentionnée dans cette note.

