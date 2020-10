Les Dodgers de Los Angeles ont remporté les World Series, mais leur défilé de célébration a été suspendu. Mercredi, l’équipe a annoncé que le défilé de célébration des World Series avait été reporté en raison des restrictions de la pandémie COVID-19. Le plan est d’organiser un défilé une fois que tout le monde sera en sécurité ensemble.

“Alors que l’attente d’un championnat du monde est enfin terminée”, ont déclaré les officiels de l’équipe, “une célébration digne de nos grands fans et de la ville de Los Angeles devra malheureusement attendre jusqu’à ce qu’elle soit sûre de le faire.” La nouvelle du report du défilé par les Dodgers intervient quelques semaines après que les Lakers de Los Angeles aient fait le même mouvement. Les Lakers ont remporté la finale de la NBA en battant le Miami Heat en six matchs, et c’est le premier championnat de l’équipe en 10 ans. La star des Lakers, LeBron James, sait qu’il n’est pas sûr d’avoir un défilé, mais il en veut un grand pour les deux équipes.

“Mec, pouvons-nous s’il vous plaît avoir un défilé !!! Je sais que je sais que nous ne pouvons pas mais DAMN je veux célébrer avec notre [Lakers] et [Dodgers] Ventilateurs!!! LA est la ville des CHAMPIONS “, a écrit James sur Twitter. Los Angeles May Eric Garcetti a vu le tweet de James et était prêt à faire quelque chose en suivant les directives du COVID-19.

“Parlons-en. Je suis prêt pour tout ce qui est sûr”, a écrit Garcetti, “” Et si fier de vous et de l’équipe. Merci d’avoir mis fin à notre sécheresse de 32 ans. Et [James] vous et les Lakers méritez la même chose. Merci à vous deux et [Dodgers] et [Lakers] pour le meilleur mois de l’histoire du sport à Los Angeles!

Fait intéressant, 1988 a été la dernière fois que les Lakers et les Dodgers ont remporté des championnats la même année. Mais comme il n’y avait pas de pandémie, les Lakers et les Dodgers n’ont pas remporté les titres le même mois. Ensemble, les Lakers et Dodgers ont remporté 24 championnats dans leur histoire.

Les Dodgers remportant la Série mondiale n’est pas une grande surprise car ils étaient considérés comme la meilleure équipe de baseball avant le début de la saison. Cependant, les Dodgers ont échoué en séries éliminatoires, chutant dans les World Series 2017 et 2018. Cette année a été différente car des joueurs tels que Corey Seager, Mookie Betts et Cody Bellinger ont fait de gros jeux pour l’équipe tout au long de la saison. Seager a connu une série éliminatoire mémorable en étant nommé MVP NLCS et World Series.